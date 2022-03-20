Вадим Лукомский – с деталями прогресса перед класико.

Перед этим класико мы получили расклад, по которому успели соскучиться. «Барса» и «Реал» подходят к очному матчу в статусе двух лучших по текущей форме команд Испании. Так выглядит таблица с момента назначения Хави. «Мадрид» лидирует, «Барселона» – вторая. У каталонцев на один матч меньше – разница по потерянным всего два очка:

«Реал» Карло Анчелотти стабильно проходит всю дистанцию (поэтому и лидирует с 10-очковым отрывом). «Барса» преобразилась уже по ходу сезона. Поэтому особенно интересно разобраться в изменениях после прихода Хави.

Насколько хороша «Барса» Хави?

С точки зрения результатов «Барселона» преобразилась после прихода Хави. Контраст просто потрясает: если пересчитать разницу из таблицы ниже на дистанцию всего сезона, относительно Кумана Хави дает +29 очков, +27 забитых, -6 пропущенных. Это разница между середняком и командой из чемпионской гонки :

Всегда есть соблазн свести такую большую разницу к тренерскому гению одного (или убожеству другого), но такая картина будет неполной. Кроме разницы в перфомансе, тут есть и элементы регрессии к среднему. У «Барсы» Кумана было полно проблем, но их усугубляло невезение в реализации. Реализация могла нормализоваться и без смены тренера (это и есть регрессия к среднему).

Продвинутые метрики помогут отделить эти колебания от игрового прогресса. Здесь нет такой пропасти между командами Хави и Кумана, но тоже наблюдается превосходство Хави во всех ключевых метриках. Что еще важнее, есть очень хорошо заметная положительная динамика. Последний отрезок (после закрытия зимнего окна) – явно лучший для команды:

С отрезком после трансферов все более-менее понятно. По всем параметрам он лучший – это вполне чемпионская игра. Недостаток – малая выборка (лишь шесть матчей). Пока это лишь положительный индикатор, а не гарантия успеха. Но уровень игры заслуживает уважения. Ранее у «Барсы» не было даже такого по продолжительности мощного отрезка . И да: тут учитывалась только Ла Лига, а ведь было еще испытание против «Наполи» в ЛЕ, где «Барса» оба раза уверенно переиграла соперника по содержанию.

Прогресс при обороне – огромный. Даже больший, чем кажется из сухих результатов. При Хави «Барса» допускает меньше всех моментов в Ла Лиге. Относительно результата Кумана такой ритм позволит допустить на 8-9 xG меньше на дистанции сезона.

В атаке прогресс не такой значимый, если исходить из обычных xG-моделей. «Барса» Кумана создавала 1,77 за матч, но из-за плохой реализация забивала 1,50, а «Барса» Хави создает 1,81, но из-за хорошей реализации забивает 2,20. Разница именно в показателе ожидаемых голов 0,04 за матч не впечатляет, хотя у Хави он все равно чуточку выше.

Определенно одному из них везло больше, чем другому. Можно ли всю разницу в результативности объяснить везением? Вряд ли. В этом контексте интересно изучить данные постшот-моделей (они учитывают удары в створ с учетом того, куда летел и насколько опасным был).

В постшоте показатель Кумана – 1,32 за матч. У Хави – 1,93. Здесь уже более значимая разница. Важно: одна модель не более правильная, чем другая. И данные остроты всех-всех ударов важны, и данные ударов в створ с учетом исполнения тоже важны. В совокупности данные указывают на лучшую подготовку ударов при Хави и более удобный для исполнителей характер моментов. Острота примерно одинаковая, но положительная динамика в реализации при Хави может быть связана не только с регрессией к среднему, но и с изменением характера моментов.

Еще важно учитывать и характер матчей. В некоторых при Кумане «Барса» отставала и набирала остроту в эти отрезки. При Хави с первых минут прослеживаются четкие идеи и понимание, как команда собирается создавать моменты.

В общем, прогресс в атаке при Хави – интересный случай. Точно менее очевидный, чем преображение команды без мяча . Вероятно, в нем точно есть и доля фарта (именно доля, а не чистый фарт), и влияние новых принципов на характер шансов, что сильно помогает. При этом, если мы рассмотрим отрезок после трансферов, прогресс очевиден и в качестве создаваемых шансов.

Улучшение качества игры во всех стадиях дополняется инсайдами и репликами игроков о классном тренировочном процессе.

Хави привел с собой целый штаб, но игроки особенно выделяют тренера по физподготовке Ивана Торреса (они с Хави из одного города и знакомы с детства). Влияние на физику игроков по ходу сезона ограничено, но он точно сделал процесс более приятным и интересным.

Футболисты рассказывают, что, кроме фитнеса, он еще отвечает за тимбилдинг. Торрес придумывает мини-игры на 4-8 человек, в которые интегрированы упражнения на координацию, выносливость, скорость мышления. Это делает тренировки более увлекательными.

«Прямо перед матчами мы всегда устраиваем мини-игры, которые помогают сплотиться. Всем нравится участвовать в них. Если мы выполняем монотонные упражнения, получаем от них намного больше удовольствия. Думаю, это очень важно. Команда должна чуствовать себя единой – это помогает всем наслаждаться процессом», – рассказывал Нико Гонсалес.

Атмосфера важна, но по-настоящему эффективна только в комплекте с вниманием к тактическим деталям. Тогда игроки и счастливы, и точно представляют, что от них требуется на поле. За детальность отвечает сам Хави. Индивидуальная работа с футболистами и разбор видео – ключевое направление его работы.

«Хави очень умен. Он пришел в клуб, отлично зная каждого из нас – наши сильные и слабые стороны. С первого же дня он показывает нам видео, через которые объясняет, что конкретно требуется в каждом эпизоде. Раз в неделю у каждого игрока отдельная встреча с Хави с видеоразборами. Это помогает нам прогрессировать», – рассказывал Рональд Араухо.

«Хави показывает мне много видео – примеры моей игры из матчей. Указывает, где я могу прибавить, как правильно располагаться и где получать мяч. Эти видео охватывают все аспекты моей игры», – описывал Френки де Йонг. Даже Мемфис Депай – любимчик Кумана, получающий не очень много времени у Хави – подмечал положительные изменения в тренировочном процессе: «После прихода Хави тренировки стали более интенсивными, дисциплинированными, тактически структурированными. Это отразилось на нашей игре».

Куман не давал четких инструкций, а после матчей бросал даже молодых на растерзание, вешая на них индивидуальные ошибки (хороший пример – Нико Гонсалес после «Атлетико»), а Хави буквально за руку водит игроков по тренировочному полю, объясняя каждую деталь.

Тип лидерства Роналда был в некоторой степени уместен, пока в составе был Месси. Когда вся идея сводилась к максимизации талантов одного игрока и к адаптациям под него с мячом и без мяча. Действительно нужны были не детальные указания, а общие установки, как реагировать на тот или иной прием Лео. Слишком детальные указания могли загнать в рамки уже самого Лео – и мешать ему самовыражаться.

В этом сезоне явно нужен был другой тип лидерства – тот, который предполагает цельную самостоятельную идею. Чем более структурная и стройная идея, тем выше шанс на успех. Куман этого не давал (опасения, что не даст были еще летом), а Хави дал. Это важное отличие. То есть мы говорим не только о разнице в уровне тренерской работы, но и о том, что сами методы Кумана на этом этапе развития не подходили «Барсе» – даже если бы он был более сильным тренером.

Хави не просто подкорректировал детали, а изменил базис – заново внедрил принципы, которые в «Барсе» начали забывать. «Поменялось буквально все – вплоть до нашей психологии и уверенности. Хави пришел – и четко понимал, какие нужны изменения. Он заново внедрил философию, которую в «Барселоне» культивировали долгие годы. Играя в этот футбол, мы наслаждаемся и игрой с мячом, и прессингом».

В первые недели о степени необходимых изменений откровенно (даже слишком) говорил и сам Хави: «Стиль «Барселоны» был полностью утрачен. Некоторые игроки не понимают автоматизмы, которые я понимал в возрасте 11 лет. Проблема в том, что с ними не работали в этом направлении».

Последний матч в Ла Лиге против «Осасуны» получился почти идеальным – и с точки зрения территориального доминирования, и в плане игры с мячом. Прогресс отметил тренер соперника Хагоба Аррасате: «Идея развивается. Механизмы внутри этой идеи стали явно лучше. «Барса» стала намного опаснее в атаке, если сравнивать с командой, против которой мы играли в первой половине сезона».

А это вердикт Доменека Торрента, экс-помощника Пепа Гвардиолы, который встречался с «Барсой» в Лиге Европы в роли тренера «Галатасарая»: «Хави проделывает очень хорошую работу. Он полностью восстановил стиль, который помог клубу выиграть так много трофеев». Резюмировать можно словами Жоана Лапорты, который признал, что ошибся, не пригласив Хави еще в мае: «Хави изменил менталитет команды, улучшил игроков с индивидуальной точки зрения и перезапустил саму сущность философии «Барселоны».

В общем, направления и цели прогресса понятны. Теперь давайте погрузимся в детали того, что команда делает с мячом и без мяча.

У «Барсы» самый интенсивный прессинг в Ла Лиге. Двойную работу проделывает Педри (ранее – Гави)

Прессинг «Барселоны» при Хави самый смелый в Ла Лиге. Это проявляется, как в PPDA, так и в успешности прессинг-действий (возврат мяча в пределах 5 секунд после действия):

Особенно впечатляет успешность прессинга. 34,3% – это лидерство с приличным отрывом. Второе место – 32,0%. И потом еще 7 команд плотной группой в пределах 2% (30-32%). То есть в рамках этого показателя очень значимый отрыв. Сам показатель важен, так как подчеркивает не только смелость, но и качество давления.

Для достижения такого результата «Барса» использует одну и ту же структуру давления, в которой постоянно улучшается сыгранность. Модель прессинга Хави отличается от той, которую мы наблюдаем у многих команд в 4-3-3. Часто прессинг начинает узкая тройка атакующих игроков, а потом поддерживает остальная команда – в зависимости от зоны, куда направляется атака.

В «Барсе» все иначе. К нападающему на одну линию выдвигается центральный полузащитник – в последних встречах это Педри:

Эта пара начинает давление и очень плотно давит на центральных защитников соперника. Четверка полузащитников поддерживает следующую волну давления – смещается в зависимости от того, куда направляется атака.

Педри, проделав стартовую работу в паре с форвардом, должен во второй волне вернуться и помочь полузащите замкнуть прессинг. Это делает его роль ключевой. Пока Педри был травмирован, похожую работу проделывал Гави (тоже большой трудяга).

По сути, это двойная работа. Это хорошо видно по прессинг-действиям и контрасту с де Йонгом, который формально стартует на одной линии с Гави и Педри, но играет в другой роли именно при прессинге. Объем Гави/Педри (20,1 и 18,9 на 90 минут) почти в два раза выше, чем у Френки (10,9).

Гави прессингует внутри чужой штрафной вместе Ферраном Жуджла (нападающий в той встрече). Полузащита смещается по мячу. Левый вингер Абде Эззальзули давит на правого защитника, а правый вингер Усман Дембеле (на дальнем фланге) располагается между левым защитником и опорником – может накрыть и того, и другого в зависимости от продолжения:

Скриншоты сделаны в InStatScout

То есть такая схема прессинга выполняет две ключевые задачи – давление на центральных защитников + численное преимущество в зоне мяча (из-за смещений всегда есть свободный игрок «Барсы»). Чем эффективнее смещения (четверка полузащитников по мячу, Педри/Гави в полузащиту после первой волны и т.д.), тем лучше работает прессинг. У Хави есть и общий рисунок давления, и прогресс в его рамках.

Еще один важный элемент – компактность (поддержка всей команды). «Барса» использует высокую линию защиты. Внутри этой линии крайние защитники могут плотно следовать за прямым оппонентом (как Оскар Мингеса за Лоренцо Инсинье в примере ниже), что дает цельность прессингу:

У любого прессинга есть две основные задачи – территориальное доминирование и надежность обороны. Смелый прессинг – это характеристика лишь первого элемента. Но у «Барсы» есть и второй. Прессинг Хави именно смелый и цельный (то есть позволяет надежно играть в защите – без провалов) . По остроте допущенных моментов после назначения Хави «Барселона» лучшая в Ла Лиге:

В комплексе это правда впечатляет – первое место и по прессинг-метрикам, и по допущенным шансам.

«Барса» с мячом: правый фланг – для изоляций, левый – для комбинаций

В первой стадии «Барселона» как правило использует структуру 2+3. Два центральных игрока и тройка в следующей линии для контроля центра. Наполнение тройки может меняться в зависимости от ротации: Дани Алвес и Серджи Бускетс – почти постоянные участники, а левее может располагаться и Альба, и кто-то из полузащитников:

Выше располагается пятерка, которая заполняет все коридоры на чужой половине поля – два фланга, два полуфланга и центр. Они тоже могут меняться позициями в рамках структуры.

Внедренная Хави структура сделала «Барсу» намного менее уязвимой к чужому прессингу. Сильно сократилось количество пасов под прессингом – с 83,9 за матч при Кумане до 70,7. Пытаясь давить, соперники не успевали делать это в нужном ритме, потому что в рамках структуры мяч двигается быстрее, чем без четких установок по выходу в атаку. В итоге, все чаще оппоненты стали отказываться от давления.

Такая структура вместе с прессингом дает «Барсе» контроль в матчах. Следующий шаг – трансформация контроля в моменты. Базисом атакующей игры у Хави служит не центр, а фланги, но они используются очень эффективно, а в случае левого края еще и элегантно .

Задумка на правом фланге сводится к созданию изоляций под дриблера Адама Траоре (или Дембеле). Для этого Алвес играет в роли ложного фулбека – не создает ширину, а держит умышленно узкую позицию. Траоре, наоборот, всегда располагается широко. Полузащитник (в наших примерах Педри) открывается в полуфланге, что вынуждает левого защитника разрываться между ним и Траоре:

В этой зоне у всех достаточно фиксированные роли, а приемы строятся на максимизации сильных сторон футболистов внутри треугольника. Если соперник, включая левого защитника, слишком зациклен на центре, то свободу, чтобы разогнаться и уйти в проход получает Траоре. Если соперник слишком явно закрывает Траоре, большую зону в центре получает Педри. Плюс еще в том, что Педри может творить из опорной и без очень большой зоны, а Траоре – рвать на дриблинге, даже если с ним играют плотно. Этот треугольник и путаться заставляет, и индивидуальные таланты исполнителей подчеркивает.

Алвес выступает в роли мозгового центра – доставляет мяч в правильные моменты, следит за потенциальными потерями и занимает позицию под контрпрессинг, готов наказать из глубины, если соперник вжимается и стягивает слишком много игроков на партнеров по треугольнику.

Задумка слева тоже строится вокруг треугольника, но тут, наоборот, ключевой принцип – постоянные ротации и взаимозаменяемость. Например, так это выглядело в матче против «Атлетико».

В этом моменте Френки закрывает левый фланг, Альба – в центре поглубже, а Гави – в центре повыше:

Тут за ширину отвечает Альба, Гави отходит поглубже, а Френки – в последней линии ближе к центру. Треугольник сохраняется:

А здесь в опорную опустился Френки, Альба закрывает фланг, а Гави располагается ближе к центру:

Интересным следствием такой гибкости стала новая сторона талантов Альбы. В последний месяц он раскрывается в роли Трента (только с левого фланга). То есть служит максимально вариативным оружием – может наказывать умными пасами из глубины, может из опорной зоны соперника, может через навесы, ну и через фирменные рывки за спину тоже. Раньше он был опасен в атаке, но очень зависел от одного приема – открывание под закидушки. Хави раскрыл его в более широком образе.

Главная цель этого треугольника – комбинации. У Хави есть любимый игровой прием – открывание третьего игрока. Однажды он совсем радикально сформулировал: «Невозможно обороняться против открывания третьего игрока. Сейчас объясню: представьте, что Пике хочет отдать мне мяч, но меня очень плотно опекают. Очевидно, что Пике не может отдать мне мяч. Что делаю я? Ухожу подальше от мяча, уводя за собой защитника. В этот же момент Месси опускается для получения мяча. Он становится вторым игроком в нашем розыгрыше. Пике – 1-й игрок, Месси – 2-й, я – 3-й.

Пике отдает на Месси, который возвращает ему мяч – и тут появляюсь я. Отлепляюсь от защитника, который повелся на ту перепасовку, Пике пасует мне. Я свободен. Если игрок, который играет против меня при обороне, смотрит на мяч, он не заметит, что я ушел от опеки, следовательно, я становлюсь 3-м игроком, а команда уже получает преимущество. Это голландская школа, это идеи Кройффа. Голландские треугольники эволюционировали в этот прием».

Этот прием актуален для футбола Хави в любой зоне, но слева он работает особенно ярко. Во-первых, потому что хорошо вписывается в идею с постоянной сменой позиций. Во-вторых, потому что прямо ведет к моментам, а не просто помогает контролировать матч.

Оба фланговых приема тоже предполагают хороший контроль центральной зоны в случае потери. Справа чтением почти всегда занимается Алвес. Слева игрок меняется, но кто-то из треугольника всегда есть. Это существенно улучшает контрпрессинг.

Помогла не только работа Хави, но и точные трансферные попадания

После трансферной кампании «Барса» получила дополнительный импульс. Хави обрел инструменты для воплощения изначально намеченных идей. В первые месяцы их нехватка была очевидна – косвенным олицетворением служило неприлично большое количество футболистов из «Барсы Б» в матчах первой команды.

Формула успеха примерно такая: качественная работа в трудных условиях спортдира Матеу Алемани + четкое понимание, какие позицию усиливать нужно + стиль , который может убедить новичков в мощи проекта.

«Я просто объяснял футболистам, как мы играем и как тренируемся. Говорил, что, если раньше ты касался мяча 20 раз, у нас будешь касаться 40 раз. Рассказывал о том, какой это великий клуб и какой прекрасный город. Я говорил и искренне верил, что это золотой шанс для любого игрока, а также стиль, который поможет ему быстрее прогрессировать», – объяснял Хави.

«Барса» заполучила игроков на ключевые позиции. Давайте разберемся в их ценности. Внезапную важность обрел Обамеянг. Два года назад даже сам Хави скептически оценивал подобный трансфер : «Обамеянг убивает соперников при наличии пространства. Но «Барселоне» нужны игроки, которые способны оперировать на ограниченном пространстве. Самюэль Это’О был идеален в этом. Еще один пример – Луис Суарес».

На практике Обамеянг сработался с Хави и быстро приобрел тактическую важность для всей команды. Присутствие Обамеянга в роли форварда вынуждает соперников играть глубже, что позволяет воплощать описанные выше принципы в атаке. Если соперник держит высокую линию, можно сыграть прямым пасом на Обамеянга (такой мяч он тоже уже забил – в ворота «Валенсии»).

Кроме этого, скорость Обамеянга – оружие в прессинге. В последние сезоны в «Арсенале» он откровенно ленился в этой стадии, но раньше играл у Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, где был очень хорош в высоком давлении. Кроме того, габонец хорошо отрывается от защитников внутри штрафной. Это оружие очень полезно, учитывая, что основные приемы «Барсы» в атаке заточены на фланги.

На выходе «Барса» получила предельно мотивированного топ-нападающего, который подходит почти под все требования. Не хватает разве только игры в подыгрыше (те самые таланты игры на ограниченном пространстве). Но над этим ведется индивидуальная работа. «Хави знает, на что я способен. Но мы дополнительно работаем над интенсивностью прессинга и обучением игре на ограниченном пространстве», – пояснял Обамеянг.

Дани Алвес + Адама Траоре – идеальный правый фланг под изоляции, слепленный практически с нуля . Механизмы описаны выше. Картина того, как это будет работать, была у Хави заранее: «Адама стал более зрелым. В физическом плане он просто зверь – настоящий монстр. В ситуациях 1-в-1 никто не превзойдет его. Адама идеальный вингер для моего футбола. Уверен, он будет прекрасен в нашей команде».

Ферран Торрес пока не стал настолько же важным игроком, но он ценен универсальностью (любая позиция в атаке) и опытом игры за «Ман Сити» Гвардиолы и Испанию Луиса Энрике. Он добавляет глубины и вариативности атаке.

Еще один игрок из категории «как новый трансфер» – Педри. Он идеален для футбола Хави и категорически быстро набрал суперформу. Настолько, что все уже и забыли, что он пропустил почти полсезона, а первый матч при Хави провел только в конце января.

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«Барса» прогрессирует. Именно в скорости прогресса самый впечатляющий аспект работы Хави. Пока рано говорить, что каталонцы догнали «Мадрид» по уровню игры, но они снова ровня . Когда-то это чувство воспринималось как должное, но в последние сезоны произошел сдвиг – у «Реала» серия из 6 класико без поражений (5 побед). В некоторых случаях мадридцы были явным фаворитом еще до матча.

Возврат к положению, когда это снова встреча двух явно лучших команд Испании (по текущей форме это точно так) – комплимент для «Барсы» и предвестник хорошего класико.

Фото: globallookpress.com/Meng Dingbo/XinHua, Mutsu Kawamori/AFLO, Gerard Franco/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/AFLO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Bagu Blanco/PRESSINPHOTO, imagephotoagency.it via imago-images.de; REUTERS/Murad Sezer, Albert Gea