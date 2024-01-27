На границе Нигерии с Камеруном уже 60 лет – ад вокруг непризнанной республики. Знаете про Амбазонию?

Денис Пузырев – о соперничестве не только на поле.

Противостояние Нигерии и Камеруна – африканская классика. Сборные этих стран – одни из самых титулованных на континенте, подарившие миру немало ярчайших звезд. Игра между ними – практически гарантированное зрелище. Ведь помимо футбольного во взаимоотношениях этих стран есть и политический аспект.

Нигерия и Камерун – страны-соседи с общей границей протяженностью 1690 км. И как это часто бывает, отношения между соседями сложно назвать идеальными. Страны несколько раз были на грани войны из-за территориальных споров. А в последние семь лет возникла еще одна проблема – самопровозглашенная федеративная республика Амбазония на границе Нигерии и Камеруна.

Амбазонцы заставили маскота Кубка Африки-2022 ходить в бронежилете и обещали убить Джей-Джей Окочу

Возможно, вы никогда не слышали про республику Амбазонию. И это неудивительно – в 2019 году Норвежский совет по делам беженцев в ежегодном докладе признал ситуацию вокруг Амбазонии «самым забытым кризисом в мире», отметив фактическое отсутствие освещения конфликта на границе Нигерии и Камеруна мировыми медиа и неоказание помощи пострадавшим от боевых действий какими-либо правозащитными или международными организациями.

Непризнанная никем в мире республика Амбазония объявила о независимости 1 октября 2017 года и с первого дня существования ведет войну против Камеруна, частью которого она де-юре считается. Как у любого государства у Амбазонии есть собственные правительство, президент, вооруженные силы и валюта.

Амбазония уже несколько раз попадала и в ленты футбольных новостей. Впервые в 2006 году, еще до объявления независимости, когда сборная Амбазонии была включена в состав участников первого в истории чемпионата мира среди непризнанных стран в южной Франции. Правда, до места проведения турнира амбазонийцы так и не добрались: большинство игроков не получили визы, и сборной засчитали технические поражения во всех матчах.

В 2022-м проведение Кубка африканских наций в Камеруне оказалось под угрозой срыва именно из-за обострения ситуации в Амбазонии. На территории непризнанной страны в городе Лимбе были запланированы шесть матчей группового турнира и одна игра 1/8 финала. Сепаратисты рассудили, что это отличный повод привлечь внимание мировой общественности и перед началом турнира устроили серию взрывов и нападений на солдат и полицейских. Правительство Камеруна не уступило давлению: в Лимбе были введены войска, футбольный стадион на время турнира окружили бронетехникой, а талисман КАН лев Мола, совершавший турне по стране, ездил по Амбазонии исключительно в бронежилете.

В ноябре 2023 года звездные ветераны сборной Нигерии Джей-Джей Окоча, Даниэль Амокачи и еще шестеро экс-футболистов, приглашенных президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это′О для участия в товарищеском матче против бывших звезд сборной Камеруна, который должен был состояться в Лимбе, получили голосовые сообщения с угрозой убийства. Автором сообщений были неназванные «борцы за свободу Амбазонии». Товарищеский матч все же состоялся (ветераны Камеруна выиграли 3:1), но сепаратисты своего добились – инцидент попал в мировые медиа.

Но чего добиваются сепаратисты Амбазонии и что послужило причиной конфликта, из-за которого погибли уже 30 тысяч человек? Ответ – в колониальном прошлом республики Камерун.

Камерун был немецкой колонией, которую раздербанили французы и англичане

В прошлом году в тексте о том, почему в «Челси» так много игроков с корнем «чукву» в имени или фамилии, я подробно рассказал о гражданской войне в Нигерии конца 1960-х.

Причиной того конфликта стали религиозно-племенные разногласия между населяющими страну народами, в результате чего представители христианского племени игбо попытались отделиться от Нигерии, провозгласив независимость провинций на юго-востоке страны в качестве государства Биафра. Все закончилось большой кровью и капитуляцией Биафры после трехлетней войны с правительственными войсками.

Война через границу от Биафры в Амбабозии имеет другие корни. Камерун обычно воспринимают как часть «французской Африки». Но это не совсем справедливо. В отличие от других франкоязычных африканских стран, типа Сенегала или Габона, в Камеруне есть крупное англоязычное меньшинство – около 3,5 миллионов человек или 20% от всего населения Камеруна. Именно эти люди и составляют основу амбазонийских сепаратистов.

Англоязычные камерунцы появились в стране как следствие Первой мировой войны. До 1880-х Камерун де-факто не принадлежал никому. Это была глушь даже по африканским меркам, территорию которой покрывали непроходимые джунгли, болота и в которой свирепствовали разные тропические болезни. Присутствие европейцев на территории современного Камеруна ограничивалось торговлей отдельных компаний. Главным образом они закупали у местного населения бананы.

В 1871 году после победы в войне над Францией Пруссия провозгласила себя Германской империей. Имперская логика подразумевала, что у страны должны быть заморские колонии, как и у других европейских империй. Но проблема в том, что Германия опоздала к колониальному разделу мира и все сколько-нибудь стоящие страны в Африке, Южной и Центральной Америке, Азии и Океании уже были разобраны другими державами: Англией, Францией, Испанией, Португалией и даже Бельгией с Нидерландами.

Поэтому в качестве колоний правительство Бисмарка заинтересовали никому не нужные земли, в том числе Камерун. Тем более с Камеруном уже несколько лет работала компания гамбургского бизнесмена Карла Вермана, имевшая даже постоянное представительство в прибрежном городке Дуала. В итоге в августе 1884 года Камерун был объявлен германским протекторатом.

За 30 лет немецкие колонизаторы построили крупные сельскохозяйственные фермы, две линии железной дороги, которые связывали сельхозрайоны с портом, запустили почтовую систему и навигацию на камерунских реках. Но с началом Первой мировой в 1914 году на территорию немецкого Камеруна с востока из соседней Нигерии вторглись британские войска, а с севера из ЦАР – французские. Одновременно британский флот блокировал и подверг бомбардировке немецкие порты на побережье.

Шеститысячный немецкий корпус не имел шансов против превосходящих сил противника с нескольких сторон. В результате еще до окончания Первой мировой Германия в Камеруне капитулировала, а остатки немецких войск (выжили менее тысячи человек) сбежали на остров Фернандо-По (да-да, тот самый, где гуляет Гиппо-по из «Айболита), который принадлежал нейтральной Испанской Гвинее (сейчас Экваториальная Гвинея).

После окончания войны Англия и Франция договорились разделить захваченный Камерун. Французам досталась большая часть – 80% территории. Зато у англичан оказались наиболее развитые при немцах районы страны – в том числе и столица немецкого Камеруна город Буэа. Вплоть до 1960 года официально было два Камеруна – британский и французский. Британская часть при этом де-факто стала частью соседней Нигерии, где находилась общая колониальная администрация.

В 1960-м Нигерия и французский Камерун обрели независимость, а статус расположенного между ними британского Камеруна оставался неясным. Потому что англичане направили в ООН, под контролем которого проходила деколонизация, аналитический доклад: из него следовало, что в силу экономических причин Британский Камерун не сможет выжить как самостоятельное государство.

В итоге было решено провести референдум о будущем этих территорий. Жителям предложили два варианта – либо присоединиться к Нигерии, либо к Камеруну. Северные провинции, где преобладало мусульманское население, выбрали Нигерию, где мусульмане исторически составляли большинство. А южные проголосовали за присоединение к Камеруну, который пообещал, что объединенная страна станет федерацией с широкой автономией британских камерунцев и правом на отделение. Поэтому на старом флаге Камеруна – не одна, как сейчас, а две звезды как символ двух частей федерации.

Камерун и Нигерия были на грани войны в 1980-х из-за старых колониальных карт

Отношения между Камеруном и Нигерией с самого начала были достаточно напряженными, а к концу 1970-х страны чуть не начали войну. Все дело в нефти и границах. До обретения независимости граница между Нигерией и Британским Камеруном была весьма условной – ведь по факту это была единая страна с общей администрацией. А когда дошло до раздела Британского Камеруна, Нигерия сохранила контроль за приграничным полуостровом Бакасси, хотя фактически он по результатам референдума должен был отойти Камеруну.

До середины 1970-х принадлежность Бакасси никого особо не волновала – это была труднопроходимая местность, где в деревушках жили нигерийские рыбаки. Все изменилось после того, как в районе Бакасси обнаружили крупные месторождения нефти и газа. Еще вчера ненужный полуостров сразу понадобился всем. Камерун заявил о правах на Бакасси и посоветовал жившим там нигерийцам (около 300 тысяч человек) либо принять камерунское гражданство, либо убираться домой в соседнюю страну. В ответ Нигерия заявила, что готова защищать права граждан и фактически оккупировала полуостров. На всем протяжении камерунско-нигерийской границы начались столкновения с человеческими жертвами.

На протяжении полутора десятков лет страны находились в состоянии предвоенной подготовки. Несколько раз они были на грани полномасштабной войны. К решению территориального спора подключились Международный суд и ООН. Ситуацию осложняло, что стороны ссылались на колониальные карты XIX века, на которых виртуальная граница между Нигерий и Британским Камеруном прочерчена в разных местах. После восьми лет разбирательств Международный суд все же признал Бакасси территорией Камеруна. Нигерийские войска покинули полуостров в 2005 году.

Но на этом проблема не исчерпалась: местное население, среди которого граждане Нигерии составляли 90%, не согласились с решением международных органов и стали формировать партизанские отряды. Сформированное в 2006-м Движение за самоопределение Бакасси организовывало нападения на камерунских военных и полицейских. Камерун отвечал карательными акциями в деревнях на полуострове и угрожал войной Нигерии, подозревая, что та финансирует сепаратистов. Окончательно подавить их сопротивление удалось лишь к 2018 году: войска Камеруна взяли контроль над Бакасси, а большинство повстанцев сбежали в Нигерию. К тому времени рядом с Бакасси набирал силу еще больший конфликт – война с Амбазонией.

Амбазония сегодня: четыре президента одновременно, фельдмаршалы с копьями и неясное будущее

Фитиль конфликта, переросшего в войну в 2017-м, подожгло правительство Камеруна еще в 1972-м. В этот год камерунский президент Ахмаду Ахиджо объявил референдум о смене формы государственного устройства. По его мнению, федерация двух равноправных республик была пережитком колониального прошлого, а теперь, спустя десятилетие независимости, Камерун стал единой нацией. На референдуме франкоязычное большинство ожидаемо поддержало ликвидацию федерации, и англоязычная часть страны потеряла автономию.

Поначалу это не создало больших проблем, и английский язык даже сохранил статус государственного. Но постепенно правительство Камеруна осуществляло политику ассимиляции англоязычных провинций. Большинство населения это не затрагивало напрямую, но репрессии коснулись правозащитников и политиков, которые считали упразднение федерации неконституционным и называли произошедшее «аннексией».

Тогда же, в 1984-м, слово «Амбазония» впервые использовалось для обозначения англоязычных провинций Камеруна. Название, образованное от названия залива Амбас, предложил правозащитник Гоирджи Динка. До этого в официальных бумагах использовался старый термин «Южный британский Камерун». По мнению Динка, прежнее название не годилось: оно отсылало к колониальному прошлому и выглядело странно с точки зрения географии – на карте объединенной страны Южный Камерун расположен не на юге, а на северо-западе.

Тлевший конфликт перешел в острую фазу в 2016-м, когда правительство Камеруна в рамках политики ассимиляции стало назначать на руководящие должности в госучреждениях Амбазонии франкоязычных сотрудников. Франкоязычными стали судьи, чиновники администрации, руководители полиции. Преподавание в университете Буэа перевелось на французский язык. В ответ жители городов Амбазонии – в основном юристы и учителя – объявили забастовку. Протест был мирным: несогласные использовали тактику «город-призрак», когда в объявленные дни они не выходили на работу, а в городе не работали никакие учреждения.

Власти Камеруна расценили происходящее как бунт, направили в Амбазонию полицейские силы и начали массовые аресты зачинщиков протеста и избиение людей на улицах.

Спустя неделю правительство и оппозиционеры сформировали специальную комиссию. Но результата не добились: представители Амбазонии настаивали на восстановлении федерации. Президент Камеруна Поль Бийа (находится у власти с 1982 года) объявил протесты угрозой национальной безопасности, а на всей территории Амбазонии отключили интернет и мобильную связь.

Ситуация накалялась: в сентябре 2017-го года сформировались Силы самообороны Амбазонии, которые тут же провели первую акцию, атаковав правительственную военную базу. Полицейские ответили очередной волной насилия. 1 октября 2017 года лидер сепаратистов мотивационный спикер Сису Джулиус Аюк Табе провозгласил независимость Амбазонии, а себя – президентом новой страны. Объявление о независимости встретило широкую поддержку по всей Амбазонии: молодежь записывалась в отряды самообороны, а на госучреждениях вывешивались флаги нового государства. В конце ноября 2017 года президент Камеруна официально объявил войну непризнанной республике Амбазония.

С начала боевых действий многие камерунские политики говорили, что за вспышкой амбазонского сепаратизма стоит соседняя Нигерия, которая хочет дестабилизировать ситуацию в стране. Чтобы доказать непричастность к происходящему, нигерийские спецслужбы в январе 2018 года похитили, а затем департировали в Камерун Аюк Табе и весь кабинет его министров. На родине лидеры сепаратистов были приговорены к пожизненному заключению.

Арест политического руководства не привел к спаду напряженности. Наоборот, в формированиях повстанцев началась анархия. По подсчетам международных экспертов, сейчас на территории Амбазонии действуют не менее 20 вооруженных группировок, которые плохо координируют действия между собой. Некоторые из них совсем маленькие – не более 20 человек. Но даже в таких отрядах руководители любят давать себе высокие звания – генерала или фельдмаршала. Повстанцы, вооруженные старыми ружьями, револьверами колониальной эпохи, а также мачете и копьями, контролируют большую часть Амбазонии. В руках правительства только четыре крупнейших города, которые устроены как осажденные крепости.

Политическое крыло Амбазонии, включая президента Марианту Нджомию – профессора физики из Великобритании, – пытается руководить движением из-за границы. Заседания правительства Амбазонии периодически проходят в столице США Вашингтоне. Основная задача политиков – объединить разрозненные силы на родине, найти для повстанцев финансирование за рубежом и склонить международные организации к вмешательству в ситуацию.

Пока получается плохо: президентами Амбазонии себя считают еще трое человек, каждый из которых называет соперника проходимцем или узурпатором. Силы самообороны, кажется, не подчиняются вообще никому. Как расходуются собранные на сайте правительства Амбазонии донаты (есть даже русскоязычная версия!), не понимает вообще никто. Запущенная в 2018 году официальная криптовалюта непризнанной страны AmbaCoin тоже спросом не пользуется: ее цена упала с 1,32 доллара при запуске до менее 1 цента. В самой Амбазонии национальной криптовалютой не воспользоваться – там до сих пор нет интернета.

Иностранные организации тоже не спешат вмешаться в ситуацию. Нигерия относится к амбазонцам с подозрением, так как их поддерживают местные сепаратисты из движения за возрождения Биафры. Американцы, которые критикуют камерунского диктатора Бийа за нарушения прав человека, тоже не хотят поддерживать Амбазонию: Камерун – важный союзник США в борьбе с исламистским движением Боко Харам в Африке. ООН ограничивается резолюциями с призывами к сторонам остановить насилие, но на просьбы амбазонских политиков ввести в регион временный контингент, просто не отвечает.

Но какое-то решение должно найтись: Амбазония – слишком привлекательная страна, и тот, кто возьмет контроль над ней, получит очевидные выгоды. На ее территории добывается практически вся камерунская нефть и газ, а 12 из 14 нефтедобывающих компаний страны находятся в амбазонских городах. Предприятия этой маленькой непризнанной страны формируют 65% от ВВП Камеруна.

Может быть, когда-то мы увидим на Кубке Африки и сборную Амбазонии.

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Фото: Gettyimages.ru/Giles Clarke, Lintao Zhang; AFP/PIUS UTOMI EKPEI