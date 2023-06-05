29 комментариев

Очень сильно.

Новый день – новый шедевр Халка в чемпионате Бразилии! На этот раз бывший супергерой «Зенита» положил просто невероятный мяч со штрафного почти с центра поля – прямо как другой великий бразилец Роберто Карлос. Просто оцените этот удар.

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А вот откуда наносился удар.

36-летний нападающий играет за «Атлетико Минейро», в нынешнем сезоне у него 5 голов в 9 матчах чемпионата Бразилии.

На прошлой неделе «Атлетико» вылетел из Кубка страны – и одним из виновников признали Халка. Не забил пенальти в послематчевой серии с «Коринтиансом», команда не смогла пройти в четвертьфинал.

Стандарты Халка: сколько голов, в чем главный секрет?

Халк забивал в Бразилии со штрафных и до этого, в феврале даже оформил дубль в чемпионате штата. «Атлетико Минейро» разгромил «Демократу» 3:0, а бразилец забил сразу два гола со штрафных. Первый хорош эффектностью, а во втором мяч был пущен со скоростью 119 км/ч.

У бразильца уже 20 голов со штрафных, 7 из них за «Зенит». Это данные Transfermarkt, которые еще не учитывают, например, чемпионат штата.

Халк говорил, что бьет штрафные по примеру Роберто Карлоса и Адриано. «Да, можно сказать, что сильный удар – это дар свыше, – считает нападающий. – Ведь сила удара зависит от силы самого человека. Но, конечно, это то, что нужно развивать. Необходимы упражнения, чтобы научиться правильно ставить ногу, бить более точно».

Артем Ребров рассказывал, что неправильно действовал при штрафных Халка: «Многие говорят о том, что я неправильно выбираю позицию, на самом деле суть в другом. В неправильной постановке стенки. Я не должен так открывать угол, потому что подобный удар отбить нереально. Надо нормально ставить стенку и не давать Халку туда бить».

Халк в Бразилии: выиграл чемпионат, впервые за 5 лет сыграл за сборную, грозился уйти из клуба

Главная информация для тех, кто мог подзабыть о Халке:

• Сейчас Халку 36 лет, и он третий год выступает за «Атлетико Минейро». За этот отрезок забил 65 голов за 114 матчей – весьма серьезный показатель.

• Сразу пять победных турниров за два года. Халк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а еще дважды – чемпионат штата.

• Даже впервые за пять лет сыграл за сборную. Это произошло в сентябре 2021 года – в квалификации к ЧМ-2022 вышел на несколько минут в игре против Перу.

• Халк не только брал Кубки, но и конфликтовал с фанатами – даже грозился уйти из клуба. Напряжение было в сентябре 2022-го, когда команда попала в неприятный отрезок: «Атлетико Минейро» с середины лета во всех турнирах из 16 матчей выиграл лишь три и серьезно отстал в чемпионате от лидера, хотя был действующим чемпионом.

Происходящее бесило не только фанатов, но и самого Халка: «Я делаю все, что в моих силах. Говорить о недостатке воли неприемлемо. Очень уважаю фанатов, но если вы считаете, что я недостаточно хорош, может, мне уйти?»

• Кризис давно позади: в новом чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» идет на втором месте, впереди только «Ботафого».

Фото: globallookpress.com/Gledston Tavares