29 комментариев

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Халк забил невероятный гол – со штрафного почти из центра поля! Шедевр

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Очень сильно.

Новый день – новый шедевр Халка в чемпионате Бразилии! На этот раз бывший супергерой «Зенита» положил просто невероятный мяч со штрафного почти с центра поля – прямо как другой великий бразилец Роберто Карлос. Просто оцените этот удар.

Если видео не прогружается, вот ссылка.

 

А вот откуда наносился удар.

36-летний нападающий играет за «Атлетико Минейро», в нынешнем сезоне у него 5 голов в 9 матчах чемпионата Бразилии.

На прошлой неделе «Атлетико» вылетел из Кубка страны – и одним из виновников признали Халка. Не забил пенальти в послематчевой серии с «Коринтиансом», команда не смогла пройти в четвертьфинал.

Стандарты Халка: сколько голов, в чем главный секрет?

Халк забивал в Бразилии со штрафных и до этого, в феврале даже оформил дубль в чемпионате штата. «Атлетико Минейро» разгромил «Демократу» 3:0, а бразилец забил сразу два гола со штрафных. Первый хорош эффектностью, а во втором мяч был пущен со скоростью 119 км/ч.

У бразильца уже 20 голов со штрафных, 7 из них за «Зенит». Это данные Transfermarkt, которые еще не учитывают, например, чемпионат штата.

Халк говорил, что бьет штрафные по примеру Роберто Карлоса и Адриано. «Да, можно сказать, что сильный удар – это дар свыше, – считает нападающий. – Ведь сила удара зависит от силы самого человека. Но, конечно, это то, что нужно развивать. Необходимы упражнения, чтобы научиться правильно ставить ногу, бить более точно».

Артем Ребров рассказывал, что неправильно действовал при штрафных Халка: «Многие говорят о том, что я неправильно выбираю позицию, на самом деле суть в другом. В неправильной постановке стенки. Я не должен так открывать угол, потому что подобный удар отбить нереально. Надо нормально ставить стенку и не давать Халку туда бить».

Халк в Бразилии: выиграл чемпионат, впервые за 5 лет сыграл за сборную, грозился уйти из клуба

Главная информация для тех, кто мог подзабыть о Халке:

• Сейчас Халку 36 лет, и он третий год выступает за «Атлетико Минейро». За этот отрезок забил 65 голов за 114 матчей – весьма серьезный показатель.

• Сразу пять победных турниров за два года. Халк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а еще дважды – чемпионат штата.

• Даже впервые за пять лет сыграл за сборную. Это произошло в сентябре 2021 года – в квалификации к ЧМ-2022 вышел на несколько минут в игре против Перу.

• Халк не только брал Кубки, но и конфликтовал с фанатами – даже грозился уйти из клуба. Напряжение было в сентябре 2022-го, когда команда попала в неприятный отрезок: «Атлетико Минейро» с середины лета во всех турнирах из 16 матчей выиграл лишь три и серьезно отстал в чемпионате от лидера, хотя был действующим чемпионом.

Происходящее бесило не только фанатов, но и самого Халка: «Я делаю все, что в моих силах. Говорить о недостатке воли неприемлемо. Очень уважаю фанатов, но если вы считаете, что я недостаточно хорош, может, мне уйти?»

• Кризис давно позади: в новом чемпионате Бразилии «Атлетико Минейро» идет на втором месте, впереди только «Ботафого».

Как дела у Халка? В одной игре грохнул с двух штрафных, мазал с метра, терял по 5 кг за матч

Фото: globallookpress.com/Gledston Tavares

29 комментариев

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МОНТЁР ТуПи
Ответ Levais
А нормальную ссылку сложно было дать?
https://youtu.be/sfLpYXtm45s
+42
0
+42
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MyGerodot
Халк - такое не забывается. Игрок, специально на которого в РПЛ ходили люди, независимо от клубных пристрастий. Он был великолепен, хорош и сейчас. До сих пор удивляюсь степени тупости Денисова с компанией, которые пытались лишать его мяча, так и не поняв, какой игрок был у них в команде.
+22
-1
+21
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Danckoi tabak
Ответ Levais
А нормальную ссылку сложно было дать?
Спортс и так превзошел себя, обычно фото гола выкладывает
+13
0
+13
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romy4_84
потрясающий гол, особенно при повторе из-за спины. вратари не привыкли к такой скорости мяча
+13
-1
+12
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Moonwalker
Не Колодин, конечно, но тоже "пушка страшная" )))
Халк красавчик, на уровне до сих пор. Причем, явно получает удовольствие от игры.
+11
-1
+10
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Levais
А нормальную ссылку сложно было дать?
+11
-2
+9
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TravenS
Типичный халк) вратарь правда бездарь малость)
+8
-3
+5
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interested
Такой тяжёлой колотухи, пожалуй, нет ни у кого в мире, -- бычок упитанный.
+3
0
+3
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steaze
Вратарь просто не поверил, что оттуда можно забить )
+3
0
+3
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Phoebe
Круто! Но Жуниньо и Синиша всё равно лучшие в этом плане)
+4
-2
+2
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Befire
Ответ Phoebe
Круто! Но Жуниньо и Синиша всё равно лучшие в этом плане)
В те времена мячи другие были все таки. Вон Роналду в конце нулевых и начале десятых штамповал со стандартов, а потом перестал.
+2
0
+2
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Злодей Спб
Давайте деда на сезон вернём, а потом дадим в клубе должность "директора по связям с Бразилией". Если что, будет спускаться из кабинета в раздевалку и раздавать лещей всяким зазвездившимся Реннанам.
+3
-2
+1
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Befire
Халк конечно невероятный исполнитель стандартов, ни у одного другого игрока не было такого точного удара при такой огромной силе. Феномен.
+1
0
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Vipera
Зашел проверить не видео уж выложили, но нет, все норм, картинки
+1
0
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Bogdashka Pofigist
Он когда-нибудь остановится???
+1
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Евгений Спартак
Халк до сих пор ТОП! Браво!
К сведению авторов спортс.ру до центра поля там метров 15. Это точно не центр)
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Мелкие лавочники
вратарь заснул на воротах
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and_ru
Ответ Phoebe
Круто! Но Жуниньо и Синиша всё равно лучшие в этом плане)
Что-то там Букано?
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Как же жаль, что в прайме не уехал в АПЛ. Он просто создан для этой лиги.
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Demon_khv
мощно, стильно, по карловски
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слесарь Гавриленко
Авторитарный Халк разгромил "Демократу"
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Trash Talking
Краснодару такой же забил, по-моему, на заснеженном Петровском. И тогда 4-0 победили :)
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azax
Халк- машина!
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Kvakin
Удар у него как из пушки. Р. Карлос тоже сильно бил.
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mf_amber
Скоростной низколетящий это вообще сложность для вратаря. Но это игра в гостях, никто тут с ума ен сошел, даже комментаторы бывают получше )
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