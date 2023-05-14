44 комментария

Что это было?

Что-то невероятное произошло в матче Первой лиги между «КАМАЗом» и «Шинником» – за 14 секунд футболисты натворили столько всего, что даже страшно описывать. Сначала смотрим:

А теперь пытаемся разобраться, что тут вообще происходит.

Сперва игрок «Шинника» пытается перевести мяч на фланг, но попадает в партнера.

Мяч отлетает к еще одному игроку «Шинника», который как-то неосторожно скидывает назад.

Затем на сцене появляется еще один герой. Видя, что к мячу бежит соперник, он прыгает рыбкой и сильно пасует киперу. Ну, или бьет в свои ворота.

Они, кстати, в это время уже пустые, потому что вратарь рванулза мячом.

Он тут же несется назад и в последний момент выбивает на угловой. Игрок КАМАЗа не успевает совсем чуть-чуть.

Настоящее кино. Судя по наполнению – индийское.

«КАМАЗ» в итоге победил – 1:0. Единственный мяч забил защитник «Шинника» Евгений Осипов – в свои ворота.

Команды после матча никак не прокомментировали этот выдающийся эпизод, но без мини-скандала не обошлось.

Тренер «Шинника» Дмитрий Воецкий на пресс-конференции отвечал очень дежурно – например, сказал, что для победы ярославцам не хватило забитых мячей. Ответ не понравился агенту Алексею Сафонову, который пришел в комментарии в соцсестях и прибил Воецкого: «Клоун. «Сызрань-2003», говорят, играла с ним в веселый футбол. Догадываюсь, какое агентство его двигает».

Интересы Воецкого, по данным Transfermarkt, представляет агентство FM Sports Agency – им владеет известный российский агент Александр Маньяков. С FM Sports Agency также сотрудничает Вадим Евсеев, который недавно перешел из «Шинника» в «Факел».

На высказывание Сафонова отреагировал юрист Антон Смирнов, который ведет телеграм-канал «Честность – не порок». Он отметил, что Алексей скатился в публичные оскорбления и призвал гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова не просто отреагировать, а обратиться в Комитет по этике.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»