44 комментария

14 секунд матча Первой лиги, которые вас рассмешат или шокируют
Что это было?
Что-то невероятное произошло в матче Первой лиги между «КАМАЗом» и «Шинником» – за 14 секунд футболисты натворили столько всего, что даже страшно описывать. Сначала смотрим:
А теперь пытаемся разобраться, что тут вообще происходит.
Сперва игрок «Шинника» пытается перевести мяч на фланг, но попадает в партнера.
Мяч отлетает к еще одному игроку «Шинника», который как-то неосторожно скидывает назад.
Затем на сцене появляется еще один герой. Видя, что к мячу бежит соперник, он прыгает рыбкой и сильно пасует киперу. Ну, или бьет в свои ворота.
Они, кстати, в это время уже пустые, потому что вратарь рванулза мячом.
Он тут же несется назад и в последний момент выбивает на угловой. Игрок КАМАЗа не успевает совсем чуть-чуть.
Настоящее кино. Судя по наполнению – индийское.
«КАМАЗ» в итоге победил – 1:0. Единственный мяч забил защитник «Шинника» Евгений Осипов – в свои ворота.
Команды после матча никак не прокомментировали этот выдающийся эпизод, но без мини-скандала не обошлось.
Тренер «Шинника» Дмитрий Воецкий на пресс-конференции отвечал очень дежурно – например, сказал, что для победы ярославцам не хватило забитых мячей. Ответ не понравился агенту Алексею Сафонову, который пришел в комментарии в соцсестях и прибил Воецкого: «Клоун. «Сызрань-2003», говорят, играла с ним в веселый футбол. Догадываюсь, какое агентство его двигает».
Интересы Воецкого, по данным Transfermarkt, представляет агентство FM Sports Agency – им владеет известный российский агент Александр Маньяков. С FM Sports Agency также сотрудничает Вадим Евсеев, который недавно перешел из «Шинника» в «Факел».
На высказывание Сафонова отреагировал юрист Антон Смирнов, который ведет телеграм-канал «Честность – не порок». Он отметил, что Алексей скатился в публичные оскорбления и призвал гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова не просто отреагировать, а обратиться в Комитет по этике.
Если под лупой каждый матч разбирать - и в высшей лиге такое найти можно)
Искренне ваш, Вадим Евсеев.