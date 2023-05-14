44 комментария

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14 секунд матча Первой лиги, которые вас рассмешат или шокируют

Дмитрий Воецкий
Алексей Сафонов
Первая лига Первая лига
КАМАЗ КАМАЗ
Шинник Шинник
Футбол Футбол

Что это было?

Что-то невероятное произошло в матче Первой лиги между «КАМАЗом» и «Шинником» – за 14 секунд футболисты натворили столько всего, что даже страшно описывать. Сначала смотрим: 

А теперь пытаемся разобраться, что тут вообще происходит.

Сперва игрок «Шинника» пытается перевести мяч на фланг, но попадает в партнера.

Мяч отлетает к еще одному игроку «Шинника», который как-то неосторожно скидывает назад.

Затем на сцене появляется еще один герой. Видя, что к мячу бежит соперник, он прыгает рыбкой и сильно пасует киперу. Ну, или бьет в свои ворота.

Они, кстати, в это время уже пустые, потому что вратарь рванулза мячом.

Он тут же несется назад и в последний момент выбивает на угловой. Игрок КАМАЗа не успевает совсем чуть-чуть.

Настоящее кино. Судя по наполнению – индийское. 

«КАМАЗ» в итоге победил – 1:0. Единственный мяч забил защитник «Шинника» Евгений Осипов – в свои ворота.

Команды после матча никак не прокомментировали этот выдающийся эпизод, но без мини-скандала не обошлось.

Тренер «Шинника» Дмитрий Воецкий на пресс-конференции отвечал очень дежурно – например, сказал, что для победы ярославцам не хватило забитых мячей. Ответ не понравился агенту Алексею Сафонову, который пришел в комментарии в соцсестях и прибил Воецкого: «Клоун. «Сызрань-2003», говорят, играла с ним в веселый футбол. Догадываюсь, какое агентство его двигает».

Интересы Воецкого, по данным Transfermarkt, представляет агентство FM Sports Agency – им владеет известный российский агент Александр Маньяков. С FM Sports Agency также сотрудничает Вадим Евсеев, который недавно перешел из «Шинника» в «Факел».

На высказывание Сафонова отреагировал юрист Антон Смирнов, который ведет телеграм-канал «Честность – не порок». Он отметил, что Алексей скатился в публичные оскорбления и призвал гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова не просто отреагировать, а обратиться в Комитет по этике.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

44 комментария

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Marcs
Забыли вратаря предупредить, что надо пропустить.
+190
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
Наложите музыку из Шоу Бенни Хилла
+80
0
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napoli_14
Да какой договорняк, акститесь)) Первый - случайность, второй - кривоногий просто, техники вообще нет, третий - слепошарый, воротчик - немой, но в итоге красавчик. Уровень такой просто.
Если под лупой каждый матч разбирать - и в высшей лиге такое найти можно)
+56
-2
+54
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Skywalkker
Всем видимо бабок занесли, кроме вратаря!
+44
0
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Татьяна Вересова
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Наложите музыку из Шоу Бенни Хилла
Скорее из Деревни дураков
+44
-2
+42
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dpv
Ответ Marcs
Забыли вратаря предупредить, что надо пропустить.
Не поделились
+34
0
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Kikilboka
Ответ Marcs
Забыли вратаря предупредить, что надо пропустить.
Полагаю, всё банальнее и просто таков уровень футбола
+25
-1
+24
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Ник Гре
Ответ Alexander Lyakhov
Жаль, что Евсеев ушёл, интересно было бы услышать его комментарий.
"Есть у нас в команде 3, мать их, персонажа - с завтрашнего дня их в составе не будет, на**й! Лично от**зжу, ноги сломаю, **ять! В восьмером впредь выходить будем, в рот мне ноги. Или с двумя вот такими вратарями, ёпта. Я всё сказал, прессуха кончена, все свободны, я кончил, *ля".
Искренне ваш, Вадим Евсеев.
+26
-2
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Alexander Lyakhov
Жаль, что Евсеев ушёл, интересно было бы услышать его комментарий.
+13
0
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Don_Krebs
У пацанов тотал горел по ходу.
+13
0
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pyatachyok
Ответ Befire
Ладно мячом в своего я готов поверить, что случайно зарядил. Но что делают 2 защитника? Явный договорняк!
Один защитник просто кривоногий, выполнял элемент, выполнить который не позволяет техника; другой выполнил отличную скидку вратарю, только не заметил, что вратарь вышел. Кстати, если вратарь не кричал, что он играет, то это вина вратаря.
+12
0
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Alex_V69
Боюсь, вратарю в раздевалке наваляют)
+11
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Alex_msk
Специально такое невозможно. Гении!!!
+11
-1
+10
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sergey para
Пари Ярославль
+9
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amra73
Jopo-ногие
+8
-1
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Фанат Сан-Марино
Издалека кажется, что Интер теряет очки от Специи
+6
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theDemon
С воротчиком не поделились похоже
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По щекам хлещет Лоза
Красивая комбинация)
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YOKODZUMA
Смотрел без звука. Там комментарий или музыка из бени хилла?
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Darth Denis
зато заметно как вырос уровень чемпионата
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sergey para
Евсеев тренировал
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Badinoko
Лучший гол года мог получиться, если бы не вратарь))
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stpn1503
Какой кайф когда на спортсе прикреплен видос и потом уже подробный разбор по скриншотам
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Abdulla
Мальчишки. Ковтун бы хет-трик в свои положил.
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encaro_one
Не увидел ничего криминального, просто уровень взаимодействия игроков лучшей лиги в мире.
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