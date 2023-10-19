«Ливерпуль» продал 60 тысяч билетов на недостроенную трибуну. Сроки сорвались, у клуба проблемы с фанатами

Застройщик обанкротился.

Неожиданная проблема «Ливерпуля»: пошла не по плану реконструкция «Энфилда».

Пока Юрген Клопп приводит в порядок игроков после международной паузы, руководство клуба разгребает другие проблемы – с болельщиками.

Из-за банкротства генподрядчика пришлось извиняться и возвращать многим деньги. Причем, вероятно, не только за билеты.

Разорился подрядчик, который перестраивал трибуну «Энфилда». Задержка минимум на полгода

В последние годы «Ливерпуль» активно реконструировал и расширял «Энфилд». В 2016-м обновили центральную трибуну «Мэйн Стэнд», последние пару лет идет перестройка трибуны за воротами – «Энфилд Роуд Стэнд». По плану ее должны были завершить этой осенью.

Реконструкцию проводил генподрядчик Buckingham Group – эта же фирма строила некоторые объекты для лондонской Олимпиады-2012 и стадион «Брайтона». Крупная строительная компания, существовавшая с 1955-го, в середине августа 2023-го обанкротилась и перешла под внешнее управление. За пять лет это крупнейшее банкротство строительной фирмы в Британии.

Модернизацию «Энфилд Роуд Стэнд» не закончили. Пострадал не только «Ливерпуль», но и другие английские клубы. Buckingham Group еще занималась стадионами «Бирмингема», «Нортхэмптон Тауна» и «Фулхэма». Кстати, пишут, что именно финансовые обязательства перед лондонским клубом стали финальной причиной банкротства.

Сразу после первых сообщений о проблемах выступил исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган: сказал, что клуб ищет нового подрядчика для завершения работ, что болельщиков будут держать в курсе событий.

Второй раз Хогану пришлось говорить 12 октября.

«Вскоре после банкротства Buckingham Group мы назначили нового генподрядчика Rayner Rowen Constructions и несколько субподрядчиков. Это случилось 4 сентября, а уже 5 сентября начались работы на трибуне. Но последние пять недель мы потратили на то, чтобы понять, на каком конкретно этапе находится стройка, свериться с планами, наладить контакт между Rayner Rowen и нашими внутренними подразделениями, чтобы составить новую программу завершения реконструкции.

За последние несколько дней стало очевидно, что работы займут больше времени, чем мы предполагали. Поэтому мы вынуждены оставить верхний ярус трибуны закрытым как минимум до конца календарного года. Это решение мы приняли, чтобы дать время себе и Rayner Rowen на спокойную разработку плана по завершению работ».

Вывод: в 2023-м обновленная трибуна не откроется.

«Ливерпуль» уже продал билеты на новую трибуну до Нового года. Теперь извиняется и ищет выход

Проблема в том, что все лето «Ливерпуль» продавал билеты на матчи – в том числе и на трибуну «Энфилд Роуд Стэнд». В первых турах достраивающийся верхний ярус и не планировалось использовать, но как раз к дерби против «Эвертона» места на достраивающуюся часть стадиона были в доступе.

Билеты были, а сами места так пока и не появились.

Теперь «Ливерпулю» нужно как-то выкручиваться. И ладно бы вернуть нужно было только деньги за билеты. Многие же планировали поездки из других городов и стран, тратились на брони поездов/самолетов и отелей.

И на дерби с «Эвертоном» как особое зрелище, и на остальные домашние игры до конца года: всего их в Премьер-лиге и Лиге Европы девять. Вместимость нового яруса – 7000 человек, так что потенциально без мест остались более 60 тысяч болельщиков.

«Это слабое утешение, но никто из купивших билеты на матчи до конца декабря не потеряет эти деньги. С вами свяжутся представители клуба», – сказал Билли Хоган.

Болельщики, конечно, недовольны. Возникают справедливые вопросы: почему клуб продавал билеты на недостроенную трибуну, а потом тянул почти до самого матча против «Эвертона» с поиском решения? Наверняка о том, что трибуна останется недостроенной стало известно если не в августе, то хотя бы в сентябре – почему так поздно признались в проблемах?

«Ливерпуль» пытается найти места на стадионе для тех, кто уже купил билеты. Клуб попросил владельцев абонементов, которые по личным причинам пропустят дерби, поставить клуб в известность – на освободившиеся места посадят людей, которые купили билеты на «Энфилд Роуд Стэнд».

Болельщик «Ливерпуля» и блогер Sports.ru Роман Дворянкин тоже купил билеты на дерби против «Эвертона» и столкнулся с неопределенностью из-за недостроенной трибуны:

«1 июля клуб разослал предложение на первую половину сезона по фан-клубам по всему миру – я сразу подал заявку на три билета на матч против «Эвертона». Уже 10 июля мою заявку подтвердили, но 23 августа было первое сообщение, что возможны проблемы.

Когда ты подаешь заявку на билеты, ты не знаешь, на какую трибуну попадешь – на «Коп» или на «Энфилд Роуд». Мы подали в «Ливерпуль» информацию о том, сколько потратили денег на билеты в Англию, отели и так далее. 16 октября вечером в итоге сообщили, что большинство заявок будут удовлетворены.

Мне повезло: одобрили все три билета – оказалось, что они изначально на «Коп». Но кому-то срезали заявки и дали меньше билетов, чтобы разместить людей с недостроенной трибуны».

С подобными проблемами «Ливерпулю» придется разбираться перед каждым матчем как минимум до января (возможно, и дольше). А на одной из трибун «Энфилда» будет непривычно много пустых мест.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Shaun Botterill / Staff, George Wood / Freier Fotograf; x.com/lfc