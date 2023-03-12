15 комментариев

Красным на полях
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«Ливерпуль» проиграл худшей команде АПЛ сразу после 7:0. Даже пенальти не помог

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Споткнулись о «Борнмут».

В прошлые выходные «Ливерпуль» разобрал «Манчестер Юнайтед» 7:0, казалось, что выезд к занимавшему 20-е место «Борнмуту» не станет проблемой. Но не тут-то было – «красные» проиграли 0:1.

Как проиграли: трижды упустили Уаттара, а Салах не забил пенальти

Начало матча только укрепило оптимизм болельщиков «Ливерпуля». Первые 20 минут был и активный прессинг, и моменты, и даже отмененный из-за офсайда гол Гакпо. Но уже в середине тайма «Борнмут» забрал мяч и начал проверять высокую линию обороны. 

Данго Уаттара дважды убегал от защитников – сначала вингер обвел Алиссона и пробил мимо ворот, потом Ван Дейк догнал и снял мяч с ноги. На третий раз Уаттара все сделал как надо: убежал, обыграл соперников и прострелил на Биллинга, который внес мяч в ворота.

Биллинг в прошлом туре забил «Арсеналу» второй самый быстрый гол в истории АПЛ, а теперь прибил и «Ливерпуль». У датчанина самый результативный сезон в Премьер-лиге – уже шестой мяч, больше колотил только за полный год в Чемпионшипе (8 и 10).

Во втором тайме Клопп выпустил Жоту и перешел на 4-2-3-1, но и это не помогло. Диогу заработал пенальти – первый для «Ливерпуля» за год в АПЛ. Но Салах промазал.

Забавно, но у Мохамеда первый промах за карьеру. До этого вратари 5 раз брали его удары (Шмейхель, Меньян, Лессль и Касали Дауда из сборной Нигера), а тут он просто пульнул на трибуны.

Это окончательно добило «Ливерпуль» – парни Клоппа даже не смогли сравнять счет. Хотя и били чаще (15:5), и чаще попадали в створ (6:2). Как итог – очередное поражение в гостях. Да, проиграли команде, которую в первом круге разделали 9:0.

Статистика «Ливерпуля» на выезде – ужас

В этом сезоне у команды Клоппа всего 3 победы в 13 гостевых матчах в Премьер-лиге: над «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». И 7 поражений, из которых сразу два разгромных (от «Брайтона» и «Вулверхэмптона»).

Из обоих внутренних кубков вылетели тоже после поражений на выезде – от «Сити» и «Брайтона». Статистику чуть выправляет Лига чемпионов, где проиграли «Наполи» 1:4, но потом обыграли «Рейнджерс» и «Аякс» с общим счетом 10:1. 

Если считать только очки, набранные дома, «Ливерпуль» идет в АПЛ на третьем месте. Парни Клоппа набрали 30 очков, больше только у «Арсенала» (32) и «Сити» (34). Но по очкам, набранным в гостях, могут даже выпасть из топ-10 по итогам тура. Тут всего 12 очков – столько же у «Брентфорда», «Лестера» и «Саутгемптона».

«Ливерпуль» третий раз за сезон играет против команды, к началу тура занимавшей 20-е место в таблице. Все три матча проиграли – 1:2 от «МЮ» в третьем туре, 0:1 от «Ноттингема» и теперь 0:1 от «Борнмута». И да, все в гостях.

Через 3 дня выезд на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу», где надо что-то делать с дефицитом в 3 гола.

Как еще можно объяснить это поражение: проклятая белая форма и раннее начало

Юрген Клопп после матча сказал, что результат предопределили детали. 

«Я очень разочарован, но «Борнмут» заслужил все 3 очка сегодня. Очевидно, мы не можем выигрывать вообще все мячи, но небольшие детали делают огромную разницу. Мы пропустили на контратаке, у них проходили забросы, с которыми мы не справлялись.

Мне показалось, что второй тайм начали хорошо. Заработали пенальти, не забили его, а потом начали спешить. И в итоге не создали достаточно моментов».

Давайте поможем Юргену найти оправдание. Например, можно списать все на ранее начало матча. В этом сезоне «Ливерпуль» трижды стартовал в 12:30. В этих играх у команды 0 побед и 2 забитых (в первом туре):

❌ 2:2 vs Фулхэм

🤝 0:0 vs Эвертон

❌ 0:1 vs Ноттингем

🤝 0:0 vs Челси

❌ 0:1 vs Борнмут

Еще одним виновником можно назначить белую форму. В ней у «Ливерпуля» ни одной победы в этом сезоне во всех турнирах. Вот так выглядит статистика в гостевых матчах.

В белой форме «Ливерпуль» забил 3 гола и пропустил 7 раз. К слову, комплект дебютировал еще в предсезонке – с того самого поражения 0:4 от «Манчестер Юнайтед».

Фанаты уже призывают отказаться от этих футболок до конца сезона и называют проклятыми.

***

Надо отдать должное «Борнмуту». Команда навязала борьбу «Арсеналу», который героически спас матч только на 97-й минуте. А уже в следующем туре оставила без очков набравший ход «Ливерпуль» (который пропустил впервые за 5 игр в АПЛ).

Благодаря победе клуб на время выбрался из зоны вылета, но там борьба еще впереди.

Для «Ливерпуля» тоже ничего не потеряно, но Клоппу надо срочно решать проблемы в гостях. Впереди у команды выезды к «Реалу», «Сити» и «Челси» – и в них надо набирать очки, если хочется закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. 

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Paul Childs

15 комментариев

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Иван Лапин
там уже Челси догоняет Ливерпуль...
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Андрей Рязанов
Лучше 1 раз 0:7, чем 7 раз по 0:1)))
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fellx
Ответ Vezdexodof
Карма вещь такая😁...
Эмм. Какая карма? 7:0 что, судьи подарили? Или случайно? Или что? Там просто легче было с командой без тренера, а тут пришлось играть с командой, которая борется за выживание
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Vezdexodof
Ответ Mars Usmanov
а за что их карма наказала?
Не их наказала. Наказала портовых токсиков.
+1
-1
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MaxB
Второй выход Уаттары был в офсайд.
По сути два подхода к своим воротам: пропустили дешёвый гол - Ван Дайк и Трент смотрели футбол, Конате в стиле Сако раскорячился и пропустил катящийся рядом мяч. Свои же моменты запороты в лучших традициях. Основная проблема опять в полузащите: Эллиот суетился, Байчетич ни обороны не давал, ни мяч не продвигал, Фабиньо опять не успевал, плюс неряшливо работал с мячом. Ну и выход Милнера на усиление атаки как показатель силы скамейки
+1
-1
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Mars Usmanov
Ответ Vezdexodof
Карма вещь такая😁...
а за что их карма наказала?
0
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Puki4
Ответ Andrey Sabantsev
Теперь Реалу сдуют,6:0.И все вернётся на круги своя))))
Смотри чтобы мю опять 7:0 не отлетел
+2
-3
-1
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Бухгалтер2021
вангую вылетят из лч
0
0
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Andrey Sabantsev
Теперь Реалу сдуют,6:0.И все вернётся на круги своя))))
+3
-3
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Vadiay
Ничего необычного. Все как всегда.
+7
0
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Lazizbek Gulyamov
7 - 0 потеря 3 очков. Но Ливерпуль в этом году не то что АПЛ и без путёвку на ЛЧ может остаться
+3
-2
+1
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Vezdexodof
Карма вещь такая😁...
+7
-8
-1
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Vezdexodof
Ответ Максим Полтавец
Небольшое дополнение к посту. Форма у «Ливерпуля» хоть и белая, но из-за странного узора (который по задумке Nike показывает вайбы мерсисайдской музыки) она внешне становится серой. Поэтому, во время подготовки поста мне вспомнилась история про серую форму «Манчестер Юнайтед». В апреле 1996-го «Манчестер Юнайтед» приехал в форме серого цвета в гости к «Саутгемптону». Первый тайм проиграли 0:3. В перерыве Фергюсон психанул и сменил футболки на бело-синие. Камбэкнуть не помогло – закончили 1:3. Потом сэр Алекс объяснял: «Игрокам не нравится серая форма. В ней они не видят друг друга. Они сказали, что партнеров сложно разглядеть, когда поднимаешь голову. Форму сменили не из-за суеверия». Гари Невилл потом подтвердил – в клубе даже была специалистка по работе со зрением Гэйл Стивенсон из университета Ливерпуля, которая подтвердила неудачный выбор цвета для формы. «Она говорила сэру Алексу: представьте, что за вами трибуна с болельщиками. Есть цвета, которые ты различаешь лучше, которые выделяются. По этой же причине дорожные носят яркие желтые жилеты, а не что-то серое – их так легче разглядеть». Гэйл Стивенсон потом работала в тесном контакте с экипировщиками «Манчестер Юнайтед» и помогала разработать футболки, которые легче разглядеть.
Было дело. Фергюсон был категорически против серой формы.
+8
-1
+7
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Александр Белов
Классический Ливерпуль)))
+7
-1
+6
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Максим Полтавец
Автор
Небольшое дополнение к посту.

Форма у «Ливерпуля» хоть и белая, но из-за странного узора (который по задумке Nike показывает вайбы мерсисайдской музыки) она внешне становится серой. Поэтому, во время подготовки поста мне вспомнилась история про серую форму «Манчестер Юнайтед».

В апреле 1996-го «Манчестер Юнайтед» приехал в форме серого цвета в гости к «Саутгемптону». Первый тайм проиграли 0:3. В перерыве Фергюсон психанул и сменил футболки на бело-синие. Камбэкнуть не помогло – закончили 1:3.

Потом сэр Алекс объяснял:
«Игрокам не нравится серая форма. В ней они не видят друг друга. Они сказали, что партнеров сложно разглядеть, когда поднимаешь голову. Форму сменили не из-за суеверия».

Гари Невилл потом подтвердил – в клубе даже была специалистка по работе со зрением Гэйл Стивенсон из университета Ливерпуля, которая подтвердила неудачный выбор цвета для формы.

«Она говорила сэру Алексу: представьте, что за вами трибуна с болельщиками. Есть цвета, которые ты различаешь лучше, которые выделяются. По этой же причине дорожные носят яркие желтые жилеты, а не что-то серое – их так легче разглядеть».

Гэйл Стивенсон потом работала в тесном контакте с экипировщиками «Манчестер Юнайтед» и помогала разработать футболки, которые легче разглядеть.
+21
-1
+20
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