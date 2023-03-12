15 комментариев

Споткнулись о «Борнмут».

В прошлые выходные «Ливерпуль» разобрал «Манчестер Юнайтед» 7:0, казалось, что выезд к занимавшему 20-е место «Борнмуту» не станет проблемой. Но не тут-то было – «красные» проиграли 0:1.

Как проиграли: трижды упустили Уаттара, а Салах не забил пенальти

Начало матча только укрепило оптимизм болельщиков «Ливерпуля». Первые 20 минут был и активный прессинг, и моменты, и даже отмененный из-за офсайда гол Гакпо. Но уже в середине тайма «Борнмут» забрал мяч и начал проверять высокую линию обороны.

Данго Уаттара дважды убегал от защитников – сначала вингер обвел Алиссона и пробил мимо ворот, потом Ван Дейк догнал и снял мяч с ноги. На третий раз Уаттара все сделал как надо: убежал, обыграл соперников и прострелил на Биллинга, который внес мяч в ворота.

Биллинг в прошлом туре забил «Арсеналу» второй самый быстрый гол в истории АПЛ, а теперь прибил и «Ливерпуль». У датчанина самый результативный сезон в Премьер-лиге – уже шестой мяч, больше колотил только за полный год в Чемпионшипе (8 и 10).

Во втором тайме Клопп выпустил Жоту и перешел на 4-2-3-1, но и это не помогло. Диогу заработал пенальти – первый для «Ливерпуля» за год в АПЛ. Но Салах промазал.

Забавно, но у Мохамеда первый промах за карьеру. До этого вратари 5 раз брали его удары (Шмейхель, Меньян, Лессль и Касали Дауда из сборной Нигера), а тут он просто пульнул на трибуны.

Это окончательно добило «Ливерпуль» – парни Клоппа даже не смогли сравнять счет. Хотя и били чаще (15:5), и чаще попадали в створ (6:2). Как итог – очередное поражение в гостях. Да, проиграли команде, которую в первом круге разделали 9:0.

Статистика «Ливерпуля» на выезде – ужас

В этом сезоне у команды Клоппа всего 3 победы в 13 гостевых матчах в Премьер-лиге: над «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». И 7 поражений, из которых сразу два разгромных (от «Брайтона» и «Вулверхэмптона»).

Из обоих внутренних кубков вылетели тоже после поражений на выезде – от «Сити» и «Брайтона». Статистику чуть выправляет Лига чемпионов, где проиграли «Наполи» 1:4, но потом обыграли «Рейнджерс» и «Аякс» с общим счетом 10:1.

Если считать только очки, набранные дома, «Ливерпуль» идет в АПЛ на третьем месте. Парни Клоппа набрали 30 очков, больше только у «Арсенала» (32) и «Сити» (34). Но по очкам, набранным в гостях, могут даже выпасть из топ-10 по итогам тура. Тут всего 12 очков – столько же у «Брентфорда», «Лестера» и «Саутгемптона».

«Ливерпуль» третий раз за сезон играет против команды, к началу тура занимавшей 20-е место в таблице. Все три матча проиграли – 1:2 от «МЮ» в третьем туре, 0:1 от «Ноттингема» и теперь 0:1 от «Борнмута». И да, все в гостях.

Через 3 дня выезд на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу», где надо что-то делать с дефицитом в 3 гола.

Как еще можно объяснить это поражение: проклятая белая форма и раннее начало

Юрген Клопп после матча сказал, что результат предопределили детали.

«Я очень разочарован, но «Борнмут» заслужил все 3 очка сегодня. Очевидно, мы не можем выигрывать вообще все мячи, но небольшие детали делают огромную разницу. Мы пропустили на контратаке, у них проходили забросы, с которыми мы не справлялись.

Мне показалось, что второй тайм начали хорошо. Заработали пенальти, не забили его, а потом начали спешить. И в итоге не создали достаточно моментов».

Давайте поможем Юргену найти оправдание. Например, можно списать все на ранее начало матча. В этом сезоне «Ливерпуль» трижды стартовал в 12:30. В этих играх у команды 0 побед и 2 забитых (в первом туре):

❌ 2:2 vs Фулхэм

🤝 0:0 vs Эвертон

❌ 0:1 vs Ноттингем

🤝 0:0 vs Челси

❌ 0:1 vs Борнмут

Еще одним виновником можно назначить белую форму. В ней у «Ливерпуля» ни одной победы в этом сезоне во всех турнирах. Вот так выглядит статистика в гостевых матчах.

В белой форме «Ливерпуль» забил 3 гола и пропустил 7 раз. К слову, комплект дебютировал еще в предсезонке – с того самого поражения 0:4 от «Манчестер Юнайтед».

Фанаты уже призывают отказаться от этих футболок до конца сезона и называют проклятыми.

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Надо отдать должное «Борнмуту». Команда навязала борьбу «Арсеналу», который героически спас матч только на 97-й минуте. А уже в следующем туре оставила без очков набравший ход «Ливерпуль» (который пропустил впервые за 5 игр в АПЛ).

Благодаря победе клуб на время выбрался из зоны вылета, но там борьба еще впереди.

Для «Ливерпуля» тоже ничего не потеряно, но Клоппу надо срочно решать проблемы в гостях. Впереди у команды выезды к «Реалу», «Сити» и «Челси» – и в них надо набирать очки, если хочется закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Paul Childs