Хендерсон – недооцененный герой Англии. Идеальный партнер для Беллингема и душа раздевалки

Собирает восторги.

Англия вышла в четвертьфинал ЧМ после комфортной победы над Сенегалом (3:0). Правда, в начале у команды Гарета Саутгейта были проблемы – африканцы создали пару опасных моментов. Все перевернул гол Джордана Хедерсона. Полузащитник оказался в центре штрафной и замкнул прострел Джуда Беллингема.

Забавно, что именно вера Саутгейта в опытного Хендерсона перед матчем вызывала больше всего вопросов. Но капитан «Ливерпуля» вышел в старте, отыграл 82 минуты и получил стоячие овации от трибун во время замены.

Хендерсон дал сборной баланс в полузащите. Идеально дополнил Райса и Беллингема

К вызову Джордана в сборную были вопросы еще перед турниром: «Ливерпуль» проводит тяжелый сезон, а сам Хендо играл не особенно хорошо – не просто так идут разговоры о том, что клуб ищет игроков на долгосрочную замену по позиции.

Хендерсон в итоге остался в запасе самого веселого матча турнира – победы 6:2 над Ираном. Тогда Саутгейт предпочел полузащиту Беллингем-Райс-Маунт (последнего потом заменил на Фодена). С одной стороны, Англия разорвала защиту соперников, с другой – сама пропустила дважды.

Против сборной США уже возникли трудности. Во втором тайме американцы легко проходили центр поля и создавать моменты (10:5 по ударам в пользу США, 0,62 xG). На 69-й минуте Саутгейт выпустил Хендерсона и закрыл игру – англичане не допустили больше ни одного удара.

Решение тренера пояснил Джейми Каррагер: «Саутгейта обвиняют в прагматизме, но он использовал Маунта и Беллингема в полузащите – это достаточно храбро. В игре против США уже было заметно, что Деклан Райс не справляется в одиночку. На Евро с ним играл Кэлвин Филлипс – и это работало. Сейчас выход Хендерсона перевернул игру для Англии».

Против Уэльса и Сенегала Хендерсон уже выходил в основе. Возможно, повлияла на это и форма Филлипса, который в этом сезоне почти не играл из-за травмы.

Судя по всему, такая конфигурация комфортна для партнеров – Беллингем объяснил это еще после Уэльса: «Знаете, Хендерсон привносит в нашу игру интенсивность. Благодаря нему у нас появляется уверенность, что можно идти вперед и прессинговать. Райс добавляет агрессии – и вместе мы выигрываем много мячей высоко. Так мы придавили Уэльс».

Это же отметил в колонке для Times и Адам Лаллана (правда, его можно обвинять в предвзятости – он все-таки друг Хендерсона): «Центр поля против Уэльса был одновременно прочным и интенсивным. Против такой Англии ужасно играть. У сборной появились сходства с «Ливерпулем» Клоппа – Хендерсон 7 лет живет этим футболом, он перенес элементы и в сборную».

Против Сенегала Джордан, несмотря статус «скучного» варианта в центре поля, эпизодически замещал в центре атаки Кейна, оттягивавшегося в глубину – так и забили первый гол. Иногда Хендерсон и появлялся на фланге Букайо Сака, и страховал подключения Кайла Уокера в атаку.

Хендерсон – лидер раздевалки. Особенно присматривает именно за Беллингемом

Во время ЧМ в Англии постоянно говорят о том, что Хендерсон – один из лидеров раздевалки. Например, Конор Коуди рассказал, что Джордан ладит со всеми в коллективе и служит примером – и на тренировках, и на поле. Коуди назвал именно Хендо важным фактором единения разных групп игроков.

У капитана «Ливерпуля» есть еще одна суперспособность – он много кричит на партнеров. Буквально: Хендерсон не замолкает на поле, пытаясь докричаться до каждого. Эксперт радио TalkSport и бывший футболист Дин Эштон рассказал, что был на матче против Уэльса и сидел близко к полю – и вот что он услышал.

«Он кричал на Фодена после каждого действия – и хвалил, и ругал. Если Фоден не отрабатывал назад, Хендерсон сразу кричал на него – и Фил реагировал, шел защищаться. Он заряжает страстью, жаждой соревноваться. Хендерсон постоянно мотивирует».

Бывший тренер английской молодежки Стюарт Пирс рассказывал, что у Хендерсона всегда был талант лидера. Да, это просматривалось еще в команде U-21: «Мы не видим всю закулисную работу на тренировках, но поверьте мне: Джордан Хендерсон так же ведет эту команду, как и Гарет Саутгейт. Такой игрок нужен любой команде в мире».

И, чтобы совсем не было сомнений, о закулисном влиянии Хендерсона после Сенегала сказал и сам Саутгейт: «Хендо забивает не так много, но он всегда прекрасен! Он лидер, который связывает команду воедино. И его выступление было выше всяческих похвал».

А сам Хендерсон особенно заботится о Джуде Беллингеме, самом молодом игроке в составе сборной. Коннор Коуди рассказал, что Хендо устроил прожарку парню, когда узнал, что за того кровать заправляет мама. Но сам Джуд уже несколько раз назвал Джордана легендой.

И еще раз выступил после матча с Сенегалом: «Он был великолепен. Я видел глупые высказывания, что он не должен играть в важных матчах. Но он безумно хорош и чертовски недооценен».

Даже посвятил партнеру отдельный твит.

После таких слова неудивительно совместное празднование после гола Хендо. Болельщики «Ливерпуля» могут помечтать, что самый талантливый англичанин окажется в их команде.

Надо учитывать, что Хендерсон – и самый опытный, и самый титулованный игрок этой сборной Англии. В качестве капитана «Ливерпуля» он выигрывал все значимые клубные трофеи – важный фактор для выбора Джордана на матчи плей-офф ЧМ. Кстати, со сборной полузащитник приехал уже на шестой большой турнир, еще одно редкое достижение.

Сам Джордан считает, что именно сейчас сборная Англии вышла на свой пик: «Команда никогда не была так едина – за все время, что я вызываюсь в сборную. Мне казалось, что на ЧМ-2018 в России мы уже были близки, но после Евро стали еще сплоченнее».

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Carl Recine, Lee Smith, Molly Darlington