Почему «Ливерпуль» буксует? Прессинг не работает, много травм, игроки устали и постарели

Головная боль Клоппа.

«Ливерпуль» попал в самую тяжелую ситуацию при Юргене Клоппе. Команда, которая весной боролась за квадрупл, сейчас плетется на 10-м месте в АПЛ всего с двумя победами в десяти турах, проиграв оба матча соперникам из топ-6.

Сейчас проще сказать, что у «красных» работает как надо: разыгрался Роберто Фирмино, Алиссон не ошибается и даже начинает голевые атаки (например, второй мяч с «Арсеналом»).

С остальным пока проблемы. Сводить все к уходу Садьо Мане и привозам Трента не совсем правильно. Попробуем разобраться, что нужно наладить Клоппу в ближайшее время.

Прессинг не работает – из-за этого страдает и защита, и атака

Всем известно, что «Ливерпуль» Клоппа – это в первую очередь прессинг. Тут и плюс, и минус. Карло Анчелотти, например, рассказал, что к финалу ЛЧ было легко готовиться, потому что понятно, как будет играть соперник и как его сдержать.

Юрген и сам это признавал: принципы игры его команды раскусили еще пару лет назад – но даже так все работает, если есть слаженность, а игроки успевают за соперниками.

«Наша проблема в очень храбром стиле защиты. Но когда мы не успеваем, оставляем сопернику щель для атаки. Никто этого не замечал из-за того, что мы прикрывали такую щель интенсивностью. Это работало долгое время, но сейчас мы оставляем эту возможность для атак – и соперник ей пользуется», – говорил Юрген после 3:3 с «Брайтоном».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» был лучшим по прессинг-действиям на чужой трети поля (в среднем, 44,8 действие за матч), в этом показатель просел до 37,1 действий за матч, сейчас пятый результат в АПЛ – серьезное падение.

В случае команды Клоппа регресс вообще критический, ведь на прессинге построены и атака, и оборона. Благодаря отборам на чужой трети поля «Ливерпуль» создавал моменты для Мохамеда Салаха и позволял Тренту меньше отрабатывать в обороне – это давало остроту у чужих ворот.

Сзади же работала экстра-высокая линия обороны – пасы за спины не были серьезной опасностью из-за того, что под давлением сопернику сложнее подготовить осмысленную передачу на чужую половину. К тому же приходилось стягивать на свою половину больше игроков, чтобы не быть слишком уязвимыми.

Вот пример высокой линии защиты без давления на игрока с мячом. Все три полузащитника (Эллиотт, Миллер и Фабиньо) располагаются хаотично и не согласовывают свои действия – в центре поля дыра:

Замбо-Ангисса получает мяч и время на подготовку паса – отдать его просто, так как есть большая зона за спинами защитников:

«Высокая линия – это риск, но только если ты не оказываешь давление на игрока с мячом. Тогда он сможет использовать пространство за спинами защитников. Сегодня проблемой была не высокая линия. Нам не хватало компактности, мы не были достаточно близки к соперникам и не могли оказать давление на них», – цитата Клоппа после «Наполи».

Важно держать в уме, что игра в полузащите «Ливерпуля» – задача повышенной трудности. Нужна и согласованность действий, и доработка в каждом эпизоде, и правильный момент начала давления . Достичь нужного уровня при постоянной ротации в центре полузащиты не получается (о травмах поговорим дальше).

Фактор плохого прессинга повлиял на игру в защите, но он же обнажил и плохую форму игроков. Главной жертвой стал Трент, который в последние годы добавлял в атаке, но в обороне был очевидным слабым местом – в его зону оппоненты и целятся сейчас.

Плюс, явно не в форме Ван Дейк – Вирджил в принципе после серьезной травмы не вышел на пиковые показатели, но в этом году вообще стал объектом для шуток. И сам говорил про трудности в игре. Но первопричина неуверенности сзади – именно недоработанный прессинг.

«Ливерпуль» в плохой форме. Команда не успевает за соперниками

У проблем с прессингом есть несколько причин. Среди них трансформация атакующей тройки.

Луис Диас в команде полгода, Дарвин Нуньес только пришел – они только адаптируются к требованиям Клоппа и изучают маневры. Диогу Жота пропустил всю предсезонку из-за травмы. В таких условиях сложно быстро наработать слаженность, какая была у Салаха и Мане в последние годы.

Еще бросается в глаза, что команда плохо бежит. После сентябрьского поражения от «Наполи» в сентябре всплыла очень неприятная статистика: «Ливерпуль» перебегали во всех матчах . Соперники были лучше и по общей покрытой дистанции, и по количеству спринтов, и по интенсивному бегу.

Футболисты Клоппа просто не успевают за соперниками. Прошел месяц – проблема не исчезла. После матча с «Арсеналом» Гари Невилл тоже говорил про то, что «Ливерпуль» перебегали.

Очевидно, прошлый сезон выжал команду – 63 матча, два из которых были кубковыми финалами по 120 минут. Плюс финал Лиги чемпионов, к которому «Реал» готовился планомерно и разгрузил лидеров, а у «Ливерпуля» была чемпионская гонка с «Манчестер Сити». Плюс Кубок Африки у Салаха и Кейта, плюс отбор на ЧМ-2022.

После финала Лиги чемпионов 13 игроков стартового состава разъехались по сборным, где провели еще несколько матчей. Игры Лиги наций закончились в районе 12-13 июня, а уже 12 июля у «Ливерпуля» был первый контрольный матч против «МЮ».

То есть большинство футболистов после изматывающего сезона отдыхали меньше месяца. С учетом этого факта, постоянные претензии Клоппа к Лиге наций не выглядят таким уж нытьем.

Вот еще показательная статистика. Sky Sports привел данные по проведенным минутам среди игроков АПЛ с сезона-2018/19. В топ-7 есть четыре игрока «Ливерпуля».

Но дело не только в общей усталости. Похоже, ошибки допустили во время предсезонки – и футболисты просто подошли к старту чемпионата в плохой форме.

Яркий пример – Фабиньо. Бразилец – ключевой для Клоппа игрок центра поля. Он или замыкает прессинг, или страхует полузащитников в оборонительной фазе. Сейчас же опорник не успевает ни там, ни там – его закономерно усадили на скамейку. Решить такую проблему в графике с игрой каждые три дня будет непросто – времени на тренировки почти нет.

У «Ливерпуля» кадровые проблемы: не только травмы, но и стареющий состав

Конечно, травмы невозможно игнорировать. С начала сезона вылетали уже 12 игроков.

Карвалью в списке, потому что выпал как раз на время, когда матчи АПЛ перенесли – не был бы доступен, если бы все шло по плану. А вот игры ЛЧ он пропускал. Сейчас минимум на три недели вылетели Жоэль Матип и Александр-Арнольд, а Диаса на поле можно ждать только после ЧМ-2022 (то есть в конце декабря).

Особенно сильно кадровый кризис бьет по полузащите. В прошлом сезоне основной в центре была тройка Тиаго-Фабиньо-Кейта, но Наби ни разу не появился на поле с начала сезона, испанец пропустил несколько матчей, а Фабиньо просто в плохой форме.

В конце окна Клопп признал, что команде срочно нужно усиление в полузащиту. В последний день трансферного окна выхватили Артура Мело из «Ювентуса», но сейчас и он вылетел до Нового года из-за травмы.

Вообще, перестройка назрела. Против «МЮ» Клопп выпустил в старте шесть игроков старше 30 лет, а издание The Analyst показало любопытную инфографику: в ней видно, что если брать за пиковые годы футболиста период 24-28 лет, для большинства лидеров «Ливерпуля» этот период уже позади.

У Sky Sports есть и другая статистика. Средний возраст стартового состава «Ливерпуля» в этом сезоне – 28 лет. В АПЛ старше только две команды – «Фулхэм» и «Вест Хэм» .

Клопп постепенно обновляет команду: за два года в защиту пришли Конате (23 года), Рэмзи (19 лет), Цимикас (26 лет), а в атаке есть достаточно молодые Нуньес (23 года), Диас и Жота (по 25 лет).

Но это обновление пока идет мимо полузащиты. Да, есть перспективные Эллиот и Карвалью, но они все-таки ближе к чисто атакующим игрокам, в обороне и прессинге они не дают такой объем, как те же Хендерсон и Тиаго. Выше был пример из матча с «Наполи» – там не особо удачно действовала тройка из Милнера, Эллиотта и Фабиньо.

Планы «Ливерпуля» на следующее лето известны – Клопп очень хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» Д. Но его одного может не хватить: контракты заканчиваются у Милнера, Кейта и Окслейда-Чемберлена. Судя по тому, что в этом сезоне клуб вряд ли будет претендовать на чемпионство, закупка в полузащиту и последующая перестройка могут начаться уже зимой.

Правый фланг – квинтэссенция проблем. Из самой сильной зоны он стал дырой

В прошлом сезоне треугольник Салах-Хендерсон-Трент разрывал АПЛ. В полузащите там могли играть и Эллиот с Кейта, но главное оставалось: футболисты органично менялись местами и были постоянным источником моментов.

Все прежние игроки вроде бы на месте, но работать это перестало. Наоборот, в правый фланг «Ливерпуля» целят соперники – и у них получается его вскрывать и переигрывать. Плохо от этого всем.

Трент невпопад действует в обороне, Хендерсон разрывается между позициями и не успевает нигде, Салах забивает меньше, чем привык – соперникам проще устраивать в этой зоне размен . Против египтянина оставляют одного защитника и перегружать зону ТАА во время атак.

Форма Салаха – еще один повод для беспокойства. В целом, по цифрам египтянин неплох: 4+3 в 11 матчах АПЛ и ЛЧ, по продвинутой статистике этот сезон явно хуже только выдающегося прошлого и классного первого года Салаха в «Ливерпуле». В целом, Мо все еще один из лучших созидателей лиги, но его роль несколько изменилась.

Создается впечатление, что Салах реже оказывается на острие и чаще остается на фланге, чем в прошлые годы. В принципе, это началось еще во второй половине прошлого сезона, но сейчас привело к тому, что в Англии обсуждают кризис Мо.

Косвенно на это могут указывать цифры. Сейчас Салах стал реже бить (в среднем 2,9 удара за игру против 4 в сезоне-2021/22), зато чаще отдавать под удар (в среднем 3,3 ключевых паса против 1,8 в сезоне-2021/22). В прошлом сезоне египтянин был самым бьющим игроком АПЛ, в этом – вместе с КДБ самым отдающим под удар.

Но есть показатель, по которому Салах просел ощутимо – это как раз прессинг. Он совершает в два раза меньше прессинг-действий, успешность их тоже упала в два раза . Часто Мо идет в давление невпопад без поддержки партнеров – за это соперник наказывает.

В целом, падение некоторых показателей Салаха отлично укладывается в теорию о «контрактном годе» – что спортсмен перед подписанием контракта проводит сезон лучше по цифрам, а после подписания соглашения сдает. Вот тут разбирали это на примере Обамеянга.

Конечно, Мохамед все еще главный атакующий игрок «Ливерпуля», но прямо сейчас Клоппу бы очень пригодился прошлогодний разрывающий Салах в пиковой форме.

Клопп пытается решить проблемы, но вместо одних появляются другие

Еще одна волнующая деталь: решения Клоппа перестали работать. Пеп Лейндерс, ассистент Юргена, рассказывал, что каждое лето во время предсезонки команда работает над тем, чтобы оставаться непредсказуемой для соперников. Благодаря таким подготовкам, пару сезонов назад «Ливерпуль» выходил против глубокого блока со схемой 4-2-3-1, а прошлогодний мозговой штурм как раз привел к разрывному правому флангу с Харви Эллиотом в роли центрального полузащитника.

В этом году пришлось не только в сжатые сроки (короткая предсезонка из-за будущего ЧМ) изобретать что-то новое, но и просто заниматься обновлением атаки после ухода Мане и прихода Нуньеса. И все это с помехами в виде травм. В итоге, команда просто оказалась не готова к сезону.

В итоге Клопп спешно ищет новый баланс в команде. За последний месяц Юрген несколько раз говорил про то, что команде нужно «вернуться к основам».

Чтобы это сделать, Клопп предложил команде схему 4-2-4 (или 4-2-3-1). С одной стороны, прессинговать в финальной трети стало проще (благодаря этому уверенно победили «Рейнджерс» – 2:0), с другой – появилась дыра в опорной зоне, ею в быстрых атаках пользовался «Арсенал» .

Получается, решение проблемы сделало команду более уязвимой прямо перед матчами с «Арсеналом» и «Ман Сити», которые сейчас лидеры АПЛ в плане прессинга.

В игре с «Арсеналом» к Клоппу были претензии еще и по заменам. Некоторые были вынужденными (Диас, Трент, Матип), но вот замену Салаха на Фабиньо раскритиковали: мало того, что при равном счете Юрген снял главную атакующую звезду, так это еще и усугубило бардак в центре поля у «Ливерпуля» – в итоге привело к третьему пропущенному.

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По статистическим показателям кризис «Ливерпуля» все равно кажется переоцененным : команда Клоппа все еще одна из лучших в лиге по остроте у чужих ворот, даже в плохой форме команда проигрывает только конкурентам из топ-6.

Статистика xG тоже подтверждает, что кризис не очень глубокий: «Ливерпуль» все еще входит в топ-4 по разнице ожидаемых голов за 90 минут. То есть создают все еще больше, чем допускают у своих ворот.

Но если в ближайшее время не решить проблемы и не начать побеждать, уже к зиме окажется, что попадание в ЛЧ по итогам сезона будет даже большим чудом, чем в позапрошлом сезоне, когда из-за травм вылетала вся защита.

Фото: REUTERS/David Klein; East News/AP Photo/Andrew Medichini, Oli SCARFF / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene