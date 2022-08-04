Перед финалом ЛЧ Тиаго «не чувствовал пальцев ног» от обезбола. И все равно стал самым вовлеченным по статистике

Инсайды от помощника Клоппа.

Ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс написал целую книгу-дневник сезона-2021/22 – Intensity. Inside Liverpool FC. В ней полно инсайдов из раздевалки «Ливерпуля». Один из самых интересных – про Тиаго перед финалом Лиги чемпионов. Помните, тогда на фоне всех задержек было непонятно, сыграет ли Алькантара.

За неделю до финала испанский полузащитник получил травму в последнем туре АПЛ – он отыграл всего тайм. Клопп после матча говорил, что повреждение очень неприятное, Тиаго мог не успеть восстановиться к решающей игре Лиги чемпионов.

В день финала Тиаго попал в стартовый состав и вышел на разминку в группе основных игроков, а потом внезапно его подменил Кейта. Испанец же ушел тренироваться индивидуально – и все-таки начал игру в старте.

Лейндерс рассказал, что там творилось:

«Тиаго не закончил разминку из-за того, что не чувствовал пальцы ног после укола обезбаливающего. Перед тем как уйти с тренировки, он сказал мне: «Убедитесь, что Наби Кейта готов».

Скажу честно: это то, что ни один тренер не хочет слышать прямо перед финалом. Проблема была в том, что если убрать Тиаго из старта, то его нельзя будет заявить и на скамейку запасных.

Мы сомневались и только после упражнений на ноги решили довериться самому Тиаго насчет того, сможет ли он сыграть. Все-таки он достаточно опытный, чтобы решать самостоятельно. Должен сказать, Наби хорошо принял ситуацию».

Алькантара в итоге провел на поле 77 минут финала Лиги чемпионов. И даже с онемевшими ногами стал одним из лучших игроков матча.

К 77-й минуте статистика Тиаго была такой:

• 90 касаний мяча – больше всех;

• 70 точных пасов из 74. Больше отдал только Фабиньо (74 точных). Точность 95% – лучшая в «Ливерпуле» (у «Реала» больше только у Винисиуса и Менди, которые отдали меньше 30 передач);

• 2 ключевых паса (после которых наносили удар) – у всего состава «Реала» к той минуте было всего 3 таких передачи;

• 4 перехвата – больше всех в составах обеих команд;

• 1 удар в створ, 1 успешная обводка.

Не считая Салаха, Алькантара стал одним из лучших игроков финала в составе «Ливерпуля». И это с травмой.

Еще Лейндерс рассказал, что после финала в раздевалке все были подавлены, кто-то плакал. Но Клопп и его штаб не отменили запланированную вечеринку на Елисейских полях – настоящую тусовку «Ливерпуля». «Интересно, какой бы она была, если бы мы победили», – написал ассистент тренера.

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP, AP Photo/Christophe Ena; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO