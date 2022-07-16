Промахи Нуньеса в «Ливерпуле» – уже мем. Клопп списывает все на мозоли

И азиатский климат.

Этим летом «Ливерпуль» разбил копилку, чтобы обновить линию нападения – за 75 млн евро из «Бенфики» выписали уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. С учетом бонусов сумма трансфера может дойти до 100 миллионов евро.

Вот только некоторые болельщики уже волнуются из-за дорогой инвестиции. Начиналось все с безобидных сравнений с Энди Кэрроллом – форварды банально похожи. Но сомнения только усилились после первой открытой тренировки «Ливерпуля» в Бангкоке.

В сеть попало видео, как Дарвин мажет из убойных позиций. Пробил выше после прострела, неудачно ударил с места, не смог принять мяч после навеса.

На следующий день «Ливерпуль» играл против «Манчестер Юнайтед». Нуньес вышел на поле при счете 0:3 вместе с сильнейшими игроками «красных» – Салахом, Тиаго, Хендерсоном, Фабиньо, Трентом. И именно у Дарвина был лучший шанс размочить счет в концовке – но он с близкого расстояния бахнул мимо ворот. Справедливости ради, ему помешал Байи.

Прошло еще несколько дней. И у «Ливерпуля» матч против «Кристал Пэлас» в Сингапуре. Дарвин снова не забил, а в сети смакуют нарезку его скиллов. Здесь обошлось без промахов мимо ворот из убойных положений – Нуньес один раз просто не попал по мячу.

Надо понимать, что Дарвин пока сыграл за «Ливерпуль» суммарно меньше 90 минут, но такая реализация немного пугает болельщиков. Тот же Салах начал забивать пачками с первых же матчей. А предыдущие дорогие приобретения – Ван Дейк и Алиссон – сразу вывели команду на новый уровень.

Клопп списывает все на мозоли. И просит не паниковать

Юрген Клопп предсказуемо защищает новичка – в неудачах виноваты жара Бангкока и мозоли на ногах.

«Матч против «МЮ» стал для него третьим тренировочным занятием, поэтому после третьего рывка его легкие уже почти взорвались. Мы чуть не убили его этими пасами в разрез, но он все равно открывался за спины. Это одна из его сильных сторон.

Дарвин с нами всего пару дней – и за первые тренировки заработал огромные мозоли на ногах. Думаю, со всеми случалось: профессиональные футболисты чувствуют то же, что и вы – это очень больно».

Это правда: как раз с занятия, попавшего на первое видео в подборке с промахами, Нуньес ушел раньше всех – заканчивал его отдельно босиком на кромке поля. И журналисты, поехавшие в турне с клубом, говорили про мозоли еще до Клоппа.

А Юрген еще раз успокоил фанатов после матча с «Кристал Пэлас»: «Теперь это наш парень. Мы работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Это моя ответственность – помочь ему реализовать потенциал.

Я знаю, что с нападающими такое случается: они не забивают какой-то момент, а люди уже паникуют: «О боже, он не реализовал такой шанс!» Иногда эти страхи провоцируют болельщики других клубов. Гарантирую, это не последний промах Дарвина. Все нападающие бьют мимо. Важнее находить такие шансы – и вот с этим уже можно работать».

Уверенность Юргена передалась и футболистам. Например, Нуньес получил порцию поддержки от молодого Харви Эллиота: «Он топовый! Вы все еще увидите, за что его позвали в «Ливерпуль». Я в нетерпении, жду момента, когда он будет играть на полную».

А Ван Дейк нахваливал Дарвина еще до трансфера. Назвал одним из самых неудобных соперников – вместе с Холандом и Мбаппе.

Дарвин уязвим к критике – в Португалии из-за этого закрывал соцсети

Конечно, промахи в товарищеских матчах – не самая серьезная проблема. Есть другая (актуально в Англии, где фанаты всегда требуют максимум): португальский журналист Педру Сепульведа рассказывал, что самая слабая сторона Дарвина – психологическая устойчивость.

«Дарвин был самым дорогим трансфером в истории португальского футбола – из «Альмерии» его забрали за 34 млн евро. И в первый сезон ему было тяжело, он забил всего 13 голов за 43 матча. Не так уж много голов для самого дорогого нападающего.

Болельщики и эксперты начали его слегка критиковать, а он блокировал людей, которые критиковали его в комментариях в соцсетях. Потом он вообще закрыл все соцсети. Так что ценник может стать проблемой, если у него не все хорошо пойдет в Англии. Есть сомнения, что он справится с давлением».

Забавно, но на одной из пресс-конференций Клопп уже намекнул, что стоимость трансфера португальского нападающего отличается от заявленных 100 миллионов – хотя тут сложно что-то придумать, потому что «Бенфика» опубликовала заявление с точными цифрами.

Впрочем, в Португалии Нуньес адаптировался за год. Уже во втором сезоне Дарвин забил 34 гола в 41 матче. И это было в достаточно проблемной «Бенфике», а не у Юргена Клоппа.

Фото: Gettyimages.ru/Suhaimi Abdullah/NurPhoto; REUTERS/Athit Perawongmetha