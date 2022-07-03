Продление Салаха – мудрая сделка «Ливерпуля». Нашли способ не рушить структуру и удовлетворить Мо

Все счастливы.

В четверг на прошлой неделе «Ливерпуль» весьма неожиданно обрадовал болельщиков: Мо Салах подписал новый контракт.

Он рассчитан до 2025-го (был до лета-2023), новая зарплата – 350 тысяч фунтов в неделю. Египтянин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». До этого больше всех зарабатывал Ван Дейк – около 220 тысяч.

Салах сейчас в отпуске, контракт он подписал прямо в Греции на острове Миконос. К нему прилетел новый спортивный директор Джулиан Уорд (и клубные операторы, чтобы снять этот ролик, где Мо листает ленту твиттера, а потом фолловит «Ливерпуль»).

«Я чувствую себя великолепно, это счастливый день для всех, – сказал отдыхающий Мо в интервью клубным медиа. – Переговоры заняли какое-то время, но теперь все согласовано и мы можем сосредоточиться на будущем».

Контракт обсуждали почти год: Салах хотел зарабатывать как КДБ, «Ливерпуль» не собирался рушить структуру зарплат

Переговоры действительно шли долго: новости о проблемах появлялись с прошлой осени. Сам Мо ориентировался на новый контракт Кевина де Брюйне, подписанный в 2021-м – бельгиец зарабатывает в «Ман Сити» около 400 тысяч фунтов за сезон. Салах хотел сопоставимую зарплату.

«Ливерпуль» же не собирался рушить существующую структуру зарплат. 400 тысяч – это почти в два раза больше, чем у Ван Дейка, остальные игроки команды зарабатывают меньше. Большой контракт Салаха дал бы агентам футболистов повод требовать от клуба больше и больше. К тому же, «красные» боялись давать большие деньги 30-летнему игроку, который может сдать банально из-за возраста.

Ситуация приблизилась к кризису зимой: «Ливерпуль» сделал предложение (как раз в районе 350 тысяч фунтов в неделю по версии английских инсайдеров), Салах его отклонил – обе стороны принципиально не хотели двигаться и ждали встречных шагов друг от друга. Мо тогда уехал на Кубок Африки, а Клопп отбивался от вопросов про новый контракт.

Весной Салах раздавал интервью, в которых постоянно заявлял: его приоритет – остаться в «Ливерпуле», но если не получится – продолжить карьеру в АПЛ (хотя он очень не хочет играть за соперников «красных»). При этом агент Рами Аббас Исса в твиттере смеялся над успокаивающими интервью Клоппа про контракт Мо.

Кстати, это «Ливерпуль» тоже обыграл при переподписании контракта. Агент снова твитнул эмодзи, клуб перепостил за несколько минут до приятных новостей.

Летом дело сдвинулось с мертвой точки: в медиа появилась информация, что «Ливерпуль» даже готов продать Салаха в это окно за 60 млн фунтов на своих условиях – лишь бы не потерять бесплатно в следующем году, не отдать просто так конкуренту по АПЛ. Такой инсайд просочился буквально за пару дней до новости о подписании.

Делегация «Ливерпуля» в обстановке строжайшей секретности провела финальные переговоры в Греции, там все согласовали быстро.

The Liverpool Echo пишет, что в клубе восхитились тем, как Салах провел этот год. И в спортивном плане, и с точки зрения корпоративной этики. Его постоянно спрашивали про контракт, египтянин отвечал честно и тактично.

«Ливерпуль» подписал Мо на своих условиях. Но на решимость клуба повлиял уход Мане

Есть две версии того, как все-таки формируется новая зарплата Салаха.

• Первый вариант от The Liverpool Echo – местного издания с хорошими связями в клубе. По их версии, 350 тысяч фунтов – это базовая часть, которая может вырасти до 400 тысяч за счет бонусов. Таким образом, Салах вполне может получать как Де Брюйне.

Издание сообщает, что основа нового контракта – как раз декабрьское предложение. Сторона Салаха прислала свои требования чуть раньше в этом году. Стороны нашли общий язык и пришли к соглашению на основе того, что обсуждали раньше.

• Второй вариант озвучили Саймон Хьюз из The Athletic и Дэвид Мэддок из The Mirror. Они говорят, что 350 тысяч фунтов – это уже максимальная зарплата с учетом бонусов за индивидуальные достижения (тут важно не путать с премиальными за победы в турнирах и другими выплатами за командные успехи). Салах верит в себя и рассчитывает, что вполне может выполнить условия по результативности и другим показателям, прописанные в соглашении.

Журналист Крис Баскомб из The Telegraph рассказал, что был еще один фактор, повлиявший на переговоры – уход Мане. Садьо получал 200 тысяч фунтов в неделю.

Трансфер Мане не просто освободил ведомость (новички Дарвин и Диас получают значительно меньше). Контракт у сенегальца тоже заканчивался в следующем году. Вариант логики «Ливерпуля»: переподписание Салаха повлияло бы и на запросы Мане, но сенегалец попросился и ушел в «Баварию», и теперь этот фактор можно не учитывать.

Сейчас клуб поведет переговоры с Роберто Фирмино. Бразилец потерял место в основе, но Клопп все равно хочет его сохранить. С другой стороны, сообщают и об интересе «Ювентуса» – за Бобби могут отдать до 20 млн фунтов.

В «Ливерпуле» надеются, что рекордные условия Салаха не сломают зарплатную структуру. Другие футболисты считают Мо важнейшим игроком команды, который к тому же максимально выкладывается на тренировках и основательно заботится о здоровье. Так что в переговорах с агентами всегда можно ссылаться на уровень и значимость египтянина, которому в этом плане нет равных – этим можно объяснять зарплатный перекос.

Клопп считает, что лучшие годы Салаха впереди

К концу нового контракта Салаху будет 33 года. «Ливерпуль» не связал себя чересчур долгосрочной сделкой, сам Салах уверен, что сможет оставаться в пиковой форме еще несколько сезонов.

Клопп согласен.

«Я не сомневаюсь, что его лучшие годы еще впереди, – говорил довольный Юрген после объявления о контракте. – А это о многом говорит, ведь его первые пять сезонов в команде уже были легендарны. С точки зрения фитнеса Мо – машина. Он в потрясной форме. Он делает много тяжелой работы и пожинает результаты. От сезона к сезону его возможности только растут».

Возможно, именно уверенность тренера в форме Мо и стала одним из решающих факторов для владельцев «Ливерпуля» из компании FSG при одобрении рекордного контракта для 30-летнего нападающего.

У Мохамеда есть личная цель на ближайшие сезоны: он вполне может замахнуться на место в топе лучших бомбардиров за всю историю «Ливерпуля». Сейчас у Салаха 156 мячей за клуб (он на девятом месте в рейтинге), у Джеррарда – 186 (пятое место). Догнать легендарного Иана Раша (лидер, 346 голов) будет тяжело, но Мохамед вполне на это способен – если задержится в «Ливерпуле» еще на пару лет сверх нынешнего контракта и будет разрывать даже в 35.

Теперь у «Ливерпуля» подписаны долгосрочные контракты со всем костяком. У Салаха, Трента, Ван Дейка, Хендерсона соглашения до 2025-го, у Фабиньо и Робертсона – до 2026-го, у Алиссона, Диаса и Нуньеса – до 2027-го. Но самое главное, Клоппа продлили до 2026-го.

Такая команда точно способна на многое.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill