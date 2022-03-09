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До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило

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«Ливерпуль» признает: проиграли в правильный момент

После 2:0 в миланском матче «Ливерпулю» вроде бы должно было стать спокойнее против «Интера» дома. Не вышло: англичане прошли дальше, но впервые в сезоне проиграли дома.

Первый тайм шел размеренно до 25-й минуты – когда болельщику на трибуне стало плохо, а Юргену Клоппу пришлось вмешивать и отправлять докторов на трибуну. Матч прервали на 4 минуты, а после – два подряд опасных момента у ворот «Интера».

Сначала Матип бахнул в перекладину после штрафного. Защитники не дали добить – отправили на угловой.

С него – удар почти в упор от Ван Дейка, гостей спасла только подставленная голова Шкриньяра.

В самом начале второго тайма «Ливерпуль» и «Интер» исправились после блеклого первого: штамповали моменты. Сначала Салах продолжил с каркасом: вывалился на оставленные Хандановичем ворота, но пробил в штангу.

В ответ миланцы прижали соперника к воротам на несколько минут. Давление закончилось сумасшедшим выстрелом Лаутаро Мартинеса – аргентинец положил в самую девятку. Без шансов для Алиссона.

Порадуемся за Лаутаро: его сухая серия в ЛЧ продолжалась 490 дней – предыдущий раз он забивал еще в ноябре 2020-го «Реалу». С тех пор 10 матчей – и ноль до этого дня.

Надежда «Интера» жила не очень долго: буквально через минуту после гола Алексис Санчес влетел прямой ногой в ногу Фабиньо и получил вторую желтую. Не помогло даже то, что сыграл в мяч.

Первую чилиец схватил еще в первом тайме – за удар по ногам Тиаго. Пугающе похожие нарушения.

Кстати, это первое удаление Санчеса в Лиге чемпионов.

В большинстве «Ливерпуль» в спокойном режиме минимизировал опасности: у «Интера» после 62-й минуты 0 ударов и всего одно касание в чужой штрафной.

А вот команда Клоппа создала парочку явных моментов. Например, Салах с передачи Мане пробил в другую штангу.

А в самом конце раскрывшийся «Интер» чуть не наказал Луис Диас. Колумбиец получил мяч в чужой вратарской и бил почти в упор – но Артуро Видаль в отчаянном прыжке спас.

Тут уже даже Клопп схватился за голову.

«Ливерпуль» настрелял 1,8 xG против 0,3 у соперника, но все равно проиграл. Для команды Клоппа это первое поражение на «Энфилде» в этом сезоне.

Серия остановилась на 18 победах и четырех ничьих. С прошлого домашнего поражения прошло больше года: проигрывали «Фулхэму» 7 марта 2021-го.

К поражению в «Ливерпуле» отнеслись философски:

«У нас были моменты, но мне больше не понравился наш контрпрессинг, – Юрген Клопп зацепился за такую деталь. – Мы теряли мяч в странные моменты. Искусство футбола в том, чтобы проигрывать в правильных встречах. Я все равно ненавижу проигрывать, но сегодня был матч, в котором можно проиграть».

А тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что больше грустит из-за результата первой игры. Там у миланцев было много моментов, но «Ливерпуль» реализовал два в концовке и победил. Те два пропущенных и стали для миланцев решающими.

«Ливерпуль» идет в четвертьфинал ЛЧ и ждет выходных – там важный выезд к «Брайтону». В Премьер-лиге все еще чемпионская гонка – и «Манчестер Сити» ошибок не простит.

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Фото: REUTERS/Phil Noble; кадры трансляции «Матч ТВ»

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