Бруну Фернандеш – лучший среди футболистов топ-5 лиг по ключевому показателю

По данным портала WhoScored, ни один другой игрок в пятерке лучших лиг Европы не создал в этом сезоне больше голевых моментов (108), чем Бруну Фернандеш.

В 45 матчах во всех соревнованиях португалец забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Если «Юнайтед» серьезно относится к своим долгосрочным устремлениям, они должны признать и оценить вклад Фернандеша.

При поддержке товарищей по команде нет сомнений, что Бруну сможет помочь клубу засиять.

«Красные дьяволы» должны создать команду, способную использовать его исключительные таланты.