«Тупой и еще тупее». Де Хеа и Фернандеш вспомнили старый фильм и пошутили, что им не хватает еще одной звезды «МЮ» – «самого тупого»

Давид Де Хеа встретился с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем и поделился забавным постом в социальных сетях.

Давид выложил фото с Бруну, подписав его : «Тупой и еще тупее».

Полузащитник пришел в комментарии, отметив Хуана Мату: «Не хватает самого тупого».

Вратарь остался без клуба прошлым летом, когда истек его контракт с «Олд Траффорд» после 12 сезонов в клубе. Сообщается, что Де Хеа собирается вернуться в футбол, и «Барселона», «Ноттингем Форест», а также клубы из Саудовской Аравии обращались к нему с предложениями.

Однако пока 33-летний футболист остается свободным агентом.