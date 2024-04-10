«Мы с Кантона сделали всю грязную работу». Робсон рассказал, как уговаривал Беллингема выбрать «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон рассказал, что происходило, когда он, Эрик Кантона и сэр Алекс Фергюсон в 2020 году пытались убедить Джуда Беллингема присоединиться к «красным дьяволам».

Встреча была на тренировочной базе в Каррингтоне. Вот что вспомнил о ней Робсон: «Это было действительно разочаровывающе. Мы были в Каррингтоне, сэр Алекс Фергюсон приехал туда немного раньше меня, но мы с Эриком встретились с мамой и папой Беллингема, болтали без умолку».

«Мы с Эриком проделали огромную количество грязной работы, но он подписал контракт с «Дортмундом»! Мы думали, что он у нас в руках».

Робсон и Кантона, вероятно, не должны брать на себя большую часть вины за это, потому что Беллингем не перешел в «Манчестер Юнайтед», так как его не привлекал проект, который клуб предлагал ему.

К счастью, «МЮ» удалось найти не менее талантливого полузащитника Кобби Майну, который забил три гола в 23 матчах.