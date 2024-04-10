Скотт Мактоминей пропустит полуфинал Кубка Англии: названа дата возвращения полузащитника

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» страдает от многочисленных травм игроков, большая часть представителей команды уже пропускала матчи из-за повреждений.

От травм и рецидивов страдала большая половина обороны команды, а теперь, похоже, пришло время полузащитников.

Последним, кто пополнил список травмированных, стал Скотт Мактоминей, пропустивший матч с «Ливерпулем» (2:2).

По данным Daily Mail, Мактоминей страдает от растяжения колена, и ему предстоит провести вне игры как минимум три недели.

Это означает, что он пропустит полуфинал Кубка Англии с «Ковентри Сити» 21 апреля, а также предстоящий матч Премьер-лиги с «Борнмутом».