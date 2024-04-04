😤 «Я не думаю, что «Челси» хотели продавать его. Они предлагали Мэйсону новый контракт». Тен хаг уверен, что лондонцы не сумели удержать Маунта
Сегодняшний матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» станет особенным для Мэйсона Маунта, которому предстоит сыграть за нынешний клуб против бывшего.
Англичанин недавно восстановился после травмы и даже забил первый мяч за «красных дьяволов» в игре против «Брентфорда».
Эрик тен Хаг вспомнил переезд полузащитника.
«Я не думаю, что «Челси» хотели его продавать. Они пытались сохранить его и много раз предлагали новый контракт. Но он хотел сделать этот шаг.
Мы очень рады, что он стал игроком «Манчестер Юнайтед», потому что у него большие способности. Мэйсон внесет свой вклад и станет важным игроком «МЮ».
Это фантастический футболист, но сначала важно, чтобы он поддерживал себя в форме, потому что у него было три травмы», - заявил тен Хаг.
Маунт сыграл 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
Напомним, что англичанин был признан игроком года «Челси» в сезонах 2020-21 и 2021-22. Прошлым летом он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов фунтов стерлингов.