Выйдет ли Маунт в старте против «Челси»? Отвечает Тен Хаг

4 апреля на «Стэмфорд Бридж» «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Челси». Это значит, что Мэйсон Маунт вернется на родной стадион и может выйти на поле против клуба, который его воспитал.

В преддверии игры Эрика тен Хага спросили, сможет ли англичанин выйти в старте после хорошего матча против «Брентфорда». Он ответил: «Он фантастический футболист, но в первую очередь важно, чтобы он набирал и поддерживал форму, потому что у него было три травмы».

«Как и в случае с Личей [Лисандро Мартинесом], хочется избежать еще одной травмы, и мы должны делать все осторожно. Первая задача − поддерживать его в форме. Тогда он сможет быть полезным и вносить свой вклад в команду, как это было в субботу, когда он оказал большое влияние».

Если исходить из сути этих комментариев, то кажется маловероятным, что Маунт выйдет в старте против бывшей команды.

Скорее всего, он останется на скамейке запасных и будет использоваться в качестве запасного игрока, а Тен Хаг, судя по всему, продолжит играть с Бруну Фернандешем и Маркусом Рэшфордом.