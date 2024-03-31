Болельщики «МЮ» долго добирались домой в Манчестер. Их трудности слегка скрасил красивый жест футболистов команды

Болельщики «Манчестер Юнайтед», которые отправились на выездной матч против «Брентфорда» (1:1), были раздосадованы не только итоговым результатом, но и поздним началом игры. В попытке вернуться в Манчестер они столкнулись с серьезными проблемами.

Из-за пасхальных выходных дорога домой заняла в два раза больше времени, чем обычно. Железнодорожная станция Юстон не работала из-за инженерных работ, из-за чего некоторые фанаты застряли в столице.

Как сообщает Manchester Evening News , несколько игроков «Манчестер Юнайтед» во главе с Бруну Фернандешем после выездного субботнего матча подарили свои футболки болельщикам.

Чтобы фанаты не вернулись с пустыми руками, такие игроки, как Антони, Аарон Уан-Биссака и другие, присоединились к Бруну, вручив им свои футболки в качестве небольшого утешения.