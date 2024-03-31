Маунт оценил игру «МЮ» в матче с «Брентфордом». Мэйсон считает, что «дьяволам» будет непросто попасть в топ-4

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брентфорд» в 30-м туре Премьер-лиги, встреча закончилась ничьей 1:1. Зато за «красных дьяволов» наконец забил Мэйсон Маунт – во втором матче после возвращения в строй.

Маунт оценил игру «МЮ» в матче с «Брентфордом»:

«Когда в самом конце ведешь со счетом 1:0, хочется удержать преимущество. Если посмотреть на игру в целом, то она не соответствовала нашим стандартам. Мы это знаем. Когда забиваешь в концовке, кажется, что можешь победить. Но, возможно, мы этого не заслужили.

С «Брентфордом» было сложно. Приезжать сюда всегда непросто. Возможно, для нас игра не задалась с самого начала. Мы знаем, что можем стать лучше, нам это нужно, нам нужны победы. Мы будем совершенствоваться, будем усердно работать.

В подобных матчах хочется побеждать. Нам нужно прибавлять, именно на этом мы и сосредоточимся. Сейчас непросто финишировать в топ-4, но все, что мы можем сделать, – это сосредоточиться на себе. Мы знаем, что нам нужно делать».

Мэйсону понадобилось 14 матчей, чтобы забить свой дебютный гол за «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» пропустили в добавленное время – всего через три минуты после гола экс-игрока «Челси».

После 29-ти матчей манкунианцы расположились на шестой строчке, набрав 48 очков. «Тоттенхэм», занимающий пятое место в турнирной таблице, опережает команду Тен Хага на 8 очков.

Разделяете ли вы мнение Мэйсона о матче с «Брентфордом»?