📹 Антони прервал безголевую серию из 31-го матча. Забил «Ньюпорту» из 4-й лиги

В 4-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 обыграл «Ньюпорт», выступающий в четвертом дивизионе.

К 47-й минуте счет был 2:2, ситуацию внезапно исправил Антони. После удара Шоу мяч угадил в штангу, бразилец отлично сработал на добивании.

Это первый гол Антони с апреля 2023 года, последний раз он забивал в ворота «Ноттингем Форест». Безголевая серия бразильца насчитывала 31 матч.

Полузащитник также отдал ассист на Бруну Фернандеша, открывшего счет в матче с «Ньюпортом». Портал Sofascore поставил Антони оценку 8.5 – наивысший был среди подопечных Тен Хага.

Как вам игра Антони в кубковой встрече?