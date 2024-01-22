Перед трансфером в «МЮ» Бруну считали будущим Роналдиньо: куда подевалось все то, что он творил в «Спортинге»?

Фернандеш явно поугас в Манчестере.

Недавно Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры Бруну Фернандеша.

«Я описывал Погба примерно так: есть разница между большим талантом и большим игроком. Думаю, что Погба был большим талантом, но я не думаю, что он был большим игроком. То же самое и с Бруну Фернандешем. Большие игроки понимают, где им нужно быть.

Де Брюйне лучше Фернандеша, но в плане создания моментов Бруну не сильно от него отстает. Я видел, как ему это удавалось при Сульшере. Дело не в лени, он везде бегает без мяча.

Бруну эмоционален. Он пробегает 30 ярдов, чтобы накрыть вратаря. Иногда люди обманываются этим: «Посмотрите, как он усердно работает». Нет, он убивает команду», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

Другой экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об успехах Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

«Это игрок. Я не думаю, что он капитан. С точки зрения качества, если бы он играл за «Ливерпуль» или за «Сити», то был бы фантастическим футболистом. У нас не было бы такого разговора. Все это сильно разочаровывает. Он бы не проиграл так много матчей и не был бы так расстроен.

Но я признаю, что его форма иногда не очень хороша, и я был сильно разочарован им в том матче, закончившемся разгромом на «Энфилде» со счетом 7:0, когда он просто перестал возвращаться назад», - заявил Сунесс.

В 2020 году Фернандеш перешел в «МЮ» за 55 миллионов евро, а вот какой футбол португалец показывал в «Спортинге».