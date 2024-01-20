🥸 «У нас тут «Сити» уже». А вы уже думали, как Онана будет возвращаться в «Юнайтед» с Кубка Африки?

Андре Онана вовсю «зажигает» на Кубке Африки и сложно поверить, что «МЮ», глядя на успехи голкипера, мечтает о его возвращении клуб.

Примерно так же считают и любители футбола в соцсетях, реагирующие на забавный мультфильм, посвященный попытке камерунца вернуться на базу «Юнайтед».

Ведь туда уже переехал «Сити».

💭 «Последним приехал, но первым уехал. Что за легенда!»

💭 «Первый голкипер в топ-5 лигах, пропустивший 50 голов в сезоне».

💭 «Онана - это Microsoft Office без Excel».

💭 «Это придумал гений».

💭 «Марсьяль - ахаха».