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🥸 «У нас тут «Сити» уже». А вы уже думали, как Онана будет возвращаться в «Юнайтед» с Кубка Африки?

Андре Онана Андре Онана
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Андре Онана вовсю «зажигает» на Кубке Африки и сложно поверить, что «МЮ», глядя на успехи голкипера, мечтает о его возвращении клуб.

Примерно так же считают и любители футбола в соцсетях, реагирующие на забавный мультфильм, посвященный попытке камерунца вернуться на базу «Юнайтед».

Ведь туда уже переехал «Сити».

💭 «Последним приехал, но первым уехал. Что за легенда!»

💭 «Первый голкипер в топ-5 лигах, пропустивший 50 голов в сезоне».

💭 «Онана - это Microsoft Office без Excel».

💭 «Это придумал гений».

💭 «Марсьяль - ахаха».

10 комментариев
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Ответ Will Turner
это кому то смешно?
Например, мне. Это просто юмор, душнилам не поянть.
+15
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+15
Ответ Will Turner
Примите мои соболезнования
О, да не стоит с Ними общаться. Поправьте монокль и выпейте чаю.
+4
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+4
Ответ Фанат футбола 777
«Онана - это Microsoft Office без Excel» До меня не доходит, объясните кто-нибудь, пожалуйста
Что из Office ты используешь чаще всего? Вот и выходит, без Excel ненужная утилита
+3
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«Онана - это Microsoft Office без Excel»
До меня не доходит, объясните кто-нибудь, пожалуйста
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А он там и на кубке феерит? Просвятите - вообще не слежу за африкой.
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Забавный мульт, только 10хаг лишний. Он настолько упёртый что турку шанса не даёт
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Ответ Maksim1302
Что из Office ты используешь чаще всего? Вот и выходит, без Excel ненужная утилита
Аааааааааа, блин, это же гениально!!!!!
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Ответ UseR
А он там и на кубке феерит? Просвятите - вообще не слежу за африкой.
Уже успел и там накосячить
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