Мареска возглавил «Манчестер Сити». Итальянец сменил Гвардиолу
Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал Энцо Мареска.
46-летний итальянец, ранее работавший в «Челси», подписал с «горожанами» контракт на три года.
Мареска в «Сити» сменил Пепа Гвардиолу, который за 10 лет в клубе выиграл 20 трофеев. Энцо входил в штаб каталонца (2022-2023) и работал с молодежной командой клуба из Манчестера.
Отметим, что Мареска во главе «Лестера» выиграл Чемпионшип, а с «Челси» – Лигу конференций и чемпионат мира среди клубов. Также тренер самостоятельно работал в «Парме».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
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Ведь бывают такие как Тен Хааг
Будет интересно посмотреть что получится у Мареска.
Оптимизма приглашение Марески не вызывает, но что поделать.
Верим!