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  4. Мареска возглавил «Манчестер Сити». Итальянец сменил Гвардиолу

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Мареска возглавил «Манчестер Сити». Итальянец сменил Гвардиолу

Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал Энцо Мареска.

46-летний итальянец, ранее работавший в «Челси», подписал с «горожанами» контракт на три года.

Мареска в «Сити» сменил Пепа Гвардиолу, который за 10 лет в клубе выиграл 20 трофеев. Энцо входил в штаб каталонца (2022-2023) и работал с молодежной командой клуба из Манчестера.

Отметим, что Мареска во главе «Лестера» выиграл Чемпионшип, а с «Челси» – Лигу конференций и чемпионат мира среди клубов. Также тренер самостоятельно работал в «Парме».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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От лысого к лысому , как говорится :))
ОтветSanan1908
От лысого к лысому , как говорится :))
Ман Сити лысого гоняют)))
ОтветSanan1908
От лысого к лысому , как говорится :))
Лысый лысому рознь
Ведь бывают такие как Тен Хааг
Пеп оставляет хорошее наследство ( в отличии от того, когда пришёл он).
Будет интересно посмотреть что получится у Мареска.
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Пеп оставляет хорошее наследство ( в отличии от того, когда пришёл он). Будет интересно посмотреть что получится у Мареска.
Какое отличие от того, когда пришел он? Разве состав с Агуэро, Давидом Сильвой, КДБ, Компани, Фернандиньо плохое наследство?
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Пеп оставляет хорошее наследство ( в отличии от того, когда пришёл он). Будет интересно посмотреть что получится у Мареска.
Так там и до Пепа уже был чемпионский Сити пару раз или тройку. Вполне норм уже было. И сейчас норм, но это команда, которая ничего не выиграла толкового со сдутым Фоденом, без Де Брюйне и Гюндогана, со стареющим центром защиты при наличии неплохих проспектов и всё ещё топовых Холанда, Родри и Доннаруммы. Там будет над чем Мареске поработать
Пу-пу-пу.
Оптимизма приглашение Марески не вызывает, но что поделать.
Верим!
ОтветОлег Лисицын
Пу-пу-пу. Оптимизма приглашение Марески не вызывает, но что поделать. Верим!
Холанд когда уйдет?
ОтветОлег Лисицын
Пу-пу-пу. Оптимизма приглашение Марески не вызывает, но что поделать. Верим!
Почему?
все футбольные люди в курсе, что лучшие тренеры - длинноволосые
Вот оно падение империи началось) Нелепый переход от супертренера и сразу к Юранунеску. Очень слабый тренер для такого клуба
ОтветИван Джексон_1116995662
Вот оно падение империи началось) Нелепый переход от супертренера и сразу к Юранунеску. Очень слабый тренер для такого клуба
А кто должен был возглавить МС? Кто из неслабых тренеров сейчас доступен?
Да здравствует новый середняк в АПЛ
Настало время повторить грабли МЮ после ухода САФа и назначения Мойеса
Ожидается отток барсаглоров болевших за Сити из-за Пепки)
ОтветCR7 - G.O.A.T
Ожидается отток барсаглоров болевших за Сити из-за Пепки)
Та уже давно отошли, фанам Барсы эта команда не была интересная, стерильная и скучная
Лысого шарлатана сменил лысый шарлатан
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