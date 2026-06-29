Мареска возглавил «Манчестер Сити». Итальянец сменил Гвардиолу

Новым главным тренером «Манчестер Сити » стал Энцо Мареска .

46-летний итальянец, ранее работавший в «Челси», подписал с «горожанами» контракт на три года.

Мареска в «Сити» сменил Пепа Гвардиолу , который за 10 лет в клубе выиграл 20 трофеев. Энцо входил в штаб каталонца (2022-2023) и работал с молодежной командой клуба из Манчестера.

Отметим, что Мареска во главе «Лестера» выиграл Чемпионшип, а с «Челси» – Лигу конференций и чемпионат мира среди клубов. Также тренер самостоятельно работал в «Парме».