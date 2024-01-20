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«Мы играли против чемпиона Африки». Андре Онана прокомментировал провал Камеруна в матче с Сенегалом

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Андре Онана Андре Онана
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Сенегал обыграл Камерун со счетом 3:1 в матче Кубка Африки, благодаря голам Садио Мане, Хабиба Диалло и Исмаилы Сарра.

Андре Онана был в воротах сборной Камеруна, но он постарается забыть этот матч.

Онана допустил ошибку, которая привела к голу уже в первые 16 минут. Следующие два гола во втором тайме тоже на его совести. Удар Мане, в частности, можно было парировать, если бы Онана не был таким медленным.

«Может быть, Сенегал играл лучше, но у нас тоже были удачные моменты», - отметил Онана после матча.

«У нас была возможность сделать счет 2:2, но не получилось. Все зависит от деталей. Мы на грани вылета? Нет. Мы великая нация, нам предстоит важный матч, и мы собираемся отдать все силы, чтобы пройти дальше».

«Мы очень хорошо знаем, что будет сложно, но мы здесь. И мы возьмем на себя ответственность».

«Мы также должны признать мастерство команды соперника. Мы играли против чемпиона Африки, они поставили нас в затруднительное положение. Мы должны учиться на своих ошибках».

3 комментария
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Самый провальный транфер мю за последнее время
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Даже в сборной показал свой никчемный уровень…но почему-то все еще стоит в воротах МЮ. Хотя в первых двух голах его вины нет,третий да,медленный он больно
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Я знаю, у кого он научился так оптимистично комментировать поражения.
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