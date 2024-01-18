В «МЮ» переживают, что в клубе слишком мало разговорчивых игроков. За всю команду отдувается один футболист

В прошлом месяце инсайдеры сообщили, что Эрик тен Хаг потерял половину раздевалки. Сам тренер на этот отреагировал так: заявил, что его футболисты твердо стоят за него.

С момента прихода в «МЮ» у Тен Хага возникли проблемы с несколькими игроками, а конфликты с Криштиану Роналду и Джейдоном Санчо закончили уходом обоих, но некоторые футболисты при тренере расцвели.

Например, Диогу Далот как будто бы набрал лучшую форму за все время, что он выступает на «Олд Траффорд». Кроме этого португалец оказывает огромное влияние за пределами поля, демонстрируя лидерские качества и налаживая взаимодействие с болельщиками «Юнайтед».

По данным Manchester Evening News, Далот перед началом матча часто общается с болельщиками на трибуне Stretford End, а после финального свистка − с фанатами за пределами «Олд Траффорд».

В инсайдах португальца сравнивают с другими игроками. Предполагается, что клуб переживает из-за того, что лишь Диогу Далот так активно ведет себя с болельщиками. Руководство считает, что защитник будет «перегружен» подобной активностью. Решение проблемы еще не придумали.