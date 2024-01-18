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В «МЮ» переживают, что в клубе слишком мало разговорчивых игроков. За всю команду отдувается один футболист

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В прошлом месяце инсайдеры сообщили, что Эрик тен Хаг потерял половину раздевалки. Сам тренер на этот отреагировал так: заявил, что его футболисты твердо стоят за него.

С момента прихода в «МЮ» у Тен Хага возникли проблемы с несколькими игроками, а конфликты с Криштиану Роналду и Джейдоном Санчо закончили уходом обоих, но некоторые футболисты при тренере расцвели.

Например, Диогу Далот как будто бы набрал лучшую форму за все время, что он выступает на «Олд Траффорд». Кроме этого португалец оказывает огромное влияние за пределами поля, демонстрируя лидерские качества и налаживая взаимодействие с болельщиками «Юнайтед».

По данным Manchester Evening News, Далот перед началом матча часто общается с болельщиками на трибуне Stretford End, а после финального свистка − с фанатами за пределами «Олд Траффорд».

В инсайдах португальца сравнивают с другими игроками. Предполагается, что клуб переживает из-за того, что лишь Диогу Далот так активно ведет себя с болельщиками. Руководство считает, что защитник будет «перегружен» подобной активностью. Решение проблемы еще не придумали.

2 комментария
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Честно скажу, никогда не нравился Далот, казалось, что не вырастит из него ничего путного, но своим трудом он доказал обратное, зачастую все еще не хватает класса, периодически теряет позицию в защите, а навесы все еще летят в молоко, но в работоспособности и бойцовских качествах ему не занимать и это очень подкупает.
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Да сегодня много инсайдов по Далоту было от Лакхерста из MEN : что он и самый общительный и с болелами, и в раздевалке, и с персоналом клуба, и о том что он после тренировок остаётся и отрабатывает дальние удары и как много времени и внимания уделяет восстановлению. Не зря именно Далота выделял Роналду, когда его спрашивали кого из молодых игроков он считает образом профессионализма.
P.S. кстати про Биссаку писали что он наоборот очень замкнутый, в пример приводили что в предсезонном турне клубные медиа брали у него интервью рассчитанное на 50 минут, он уложился в 20 минут потому что очень коротко отвечал на вопросы.
В принципе и по карьере между Далотом и Биссакой видна разница, видно как прогрессирует Диогу и как топчется на месте Аарон
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