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Маунт в плохой компании: смотрим на игроков «МЮ», которым Тен Хаг доверяет меньше всего минут в этом сезоне

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В настоящее время «Манчестер Юнайтед» наслаждается столь необходимым перерывом и до конца января сыграет только один матч: 28-го числа с «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Взглянем на игроков Эрика тен Хага, которым он доверяет меньше всего времени в этом сезоне.

По разным причинам Джейдон Санчо, Лисандро Мартинес и Мэйсон Маунт практически не выходили на поле в сезоне-2023/24 во всех соревнованиях. Отметим, что аргентинец травмирован почти с самого начала сезона.

Топ-10 игроков «Ман Юнайтед» с наименьшим количеством сыгранных минут в этом сезоне:

4 комментария
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Короче говоря Тен Хаг не доверяет травмированным игрокам 😁😁😁
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Ну, для начала нужно быть на скамейке запасных, а не месяцами на больничной койке.
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И тут я вспомнил, что в МЮ играет Маунт.
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Маунт это полный провал, впустую выкинули 60 миллионов 🤦‍♂️
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