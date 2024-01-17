Маунт в плохой компании: смотрим на игроков «МЮ», которым Тен Хаг доверяет меньше всего минут в этом сезоне

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» наслаждается столь необходимым перерывом и до конца января сыграет только один матч: 28-го числа с «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Взглянем на игроков Эрика тен Хага, которым он доверяет меньше всего времени в этом сезоне.

По разным причинам Джейдон Санчо, Лисандро Мартинес и Мэйсон Маунт практически не выходили на поле в сезоне-2023/24 во всех соревнованиях. Отметим, что аргентинец травмирован почти с самого начала сезона.

Топ-10 игроков «Ман Юнайтед» с наименьшим количеством сыгранных минут в этом сезоне: