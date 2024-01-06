«Это чувствуется в Каррингтоне». Далот и Тен Хаг рассказали, что после прихода Рэтклиффа в «МЮ» уже произошло одно важное изменение

И Диогу Далот, и Эрик тен Хаг считают, что сэр Джим Рэтклифф уже оказал положительное влияние на «Манчестер Юнайтед».

После победы над «Уиганом» со счетом 2:0 в Кубке Англии защитник рассказал во флэш-интервью, что изменилось после того, как миллиардер приобрел четверть акций клуба:

«Инвестиции INEOS принесли хорошую новую энергию и позитивные чувства. Мы смотрим в будущее с большим оптимизмом.

В Каррингтоне чувствуется мотивация, появившаяся после их [Рэтклиффа и INEOS] появления. Мы — «Манчестер Юнайтед», и мы хотим выиграть все».

Главный тренер согласился с Далотом, добавив:

«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. У нас были некоторые неудачи, но мы выживем, переживем это и нанесем ответный удар».

По информации от журналистов, Рэтклифф и его команда намерены вновь вывести «Манчестер Юнайтед» на вершину. У INEOS очень большие амбиции — в клубе планируются капитальные изменения.

Остается надеяться, что за мотивацией и оптимизмом последуют положительные результаты.