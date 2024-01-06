«Стыдно за Фернандеша и «Юнайтед». Болельщики остались недовольны «нырком» Бруну в матче с «Уиганом»
Бруну Фернандеш реализовал спорный пенальти, удвоив преимущество «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии против «Уигана».
На 72-й минуте матча Фернандеш заработал пенальти в пользу команды Эрика тен Хага после того, как «16» номер «Уигана» Лиам Шоу задел ногой полузащитника.
29-летний игрок театрально упал, и, к удивлению многих, рефери Энтони Тейлор указал на точку.
Футболисты «Уигана» пытались опротестовать это решение, но отсутствие VAR означало, что оно было окончательным.
Спустя несколько мгновений Фернандеш попал в левый нижний угол ворот соперника.
Вот как на инцидент отреагировали соцсети:
💬«Бруну Фернандешу действительно пришлось нырнуть, чтобы получить пенальти против команды, которая на два дивизиона ниже. Сочувствовать «Уигану». Стыдно за Фернандеша и «Юнайтед».
💬«Бруну Фернандеш даже не держит правую часть стопы».
💬«Бруну пришлось нырнуть, чтобы закрепить победу в матче против «Уигана» - это о многом говорит».
💬«Нырок Фернандеша с минимальным контактом. Никаких вариантов, что такой удар мог бы свалить взрослого мужика».