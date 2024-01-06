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«Стыдно за Фернандеша и «Юнайтед». Болельщики остались недовольны «нырком» Бруну в матче с «Уиганом»

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Бруну Фернандеш реализовал спорный пенальти, удвоив преимущество «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии против «Уигана».

На 72-й минуте матча Фернандеш заработал пенальти в пользу команды Эрика тен Хага после того, как «16» номер «Уигана» Лиам Шоу задел ногой полузащитника.

29-летний игрок театрально упал, и, к удивлению многих, рефери Энтони Тейлор указал на точку.

Футболисты «Уигана» пытались опротестовать это решение, но отсутствие VAR означало, что оно было окончательным.

Спустя несколько мгновений Фернандеш попал в левый нижний угол ворот соперника.

Вот как на инцидент отреагировали соцсети:

💬«Бруну Фернандешу действительно пришлось нырнуть, чтобы получить пенальти против команды, которая на два дивизиона ниже. Сочувствовать «Уигану». Стыдно за Фернандеша и «Юнайтед».

💬«Бруну Фернандеш даже не держит правую часть стопы».

💬«Бруну пришлось нырнуть, чтобы закрепить победу в матче против «Уигана» - это о многом говорит».

💬«Нырок Фернандеша с минимальным контактом. Никаких вариантов, что такой удар мог бы свалить взрослого мужика».

 
 
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