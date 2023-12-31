«Футбол - это бизнес, требующий результатов». Руни прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Бирмингема»

Уэйн Руни прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Бирмингема».

Легенда «Манчестер Юнайтед» в октябре подписал контракт с клубом на три с половиной года, приняв команду, занимающую шестое место в Чемпионшипе.

С тех пор «Бирмингем» одержал лишь две победы в 15 матчах, опустившись на последнее место в турнирной таблице.

Вскоре после того, как об увольнении объявил «Бирмингем», Руни рассказал, почему у него не получилось в клубе.

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность тренировать «Бирмингем Сити» и за поддержку, которую все они оказывали мне в течение моего короткого периода пребывания в клубе.

Футбол - это бизнес, требующий результатов. Я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел. Тем не менее, время - это самый ценный товар, который требуется тренеру, и я не верю, что 13 недель было достаточно для за необходимых изменений.

Мне потребуется некоторое время, чтобы справиться с этой неудачей. Я занимаюсь профессиональным футболом, как игрок или тренер, с 16 лет. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьей, готовясь к следующей возможности в моем путешествии в качестве менеджера.

Мои лучшие пожелания «Бирмингему» и его владельцам в преследовании их амбиций», - заявил Руни.