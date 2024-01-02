United Tweets
Блог

💣 «Манчестер Юнайтед» может подписать сразу два футболиста «Баварии» (The Athletic)

Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Бавария Бавария
Серу Гирасси Серу Гирасси
Тимо Вернер Тимо Вернер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Томас Мюллер Томас Мюллер
Футбол Футбол

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Томасу Мюллеру и Эрик-Максиму Шупо-Мотингу.

Сообщается, что в январе «красные дьяволы» будут ограничены лишь одним-двумя трансферами из-за финансовых правил, связанных с юридической волокитой из-за приобретения акций клуба компанией INEOS.

Шупо-Мотинг, Вернер и Гирасси - главные кандидаты на роль нападающего «МЮ». Но если первые два могут перейти в клуб на правах аренду, то подписание звезды «Штутгарта» возможно только на постоянной основе.

Позиция «Баварии» остается неизвестной.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с такими трансферными целями лучше уж играть с тем, что есть
+8
-3
+5
Ответ Will Turner
с такими трансферными целями лучше уж играть с тем, что есть
Один Мюллер стоит больше, чем вся эта манчестерская шайка
+5
0
+5
Первое: МЮ может подписать двух игроков Баварии.
Второе : МЮ уже проходил покупку вторсырья из Баварии.
+2
-1
+1
Красные дьяволы, а терпим какого-то голландского спиногрыза...
+1
0
+1
Заголовок по-русски перепишите пожалуйста
+1
0
+1
Мюллер это конечно нереально, а вот Шупо-Мотинга взять могут и это действительно будет усиление(правда ненадолго). В Баварии он был хорош, но с приходом Кейна у него перспектив там нет.
0
0
0
Гирасси крутой нападающий
0
0
0
До этого пробовали игроков Реал, теперь Бавария, а когда очеред за игроками Барселоны
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий