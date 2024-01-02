💣 «Манчестер Юнайтед» может подписать сразу два футболиста «Баварии» (The Athletic)

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Томасу Мюллеру и Эрик-Максиму Шупо-Мотингу.

Сообщается, что в январе «красные дьяволы» будут ограничены лишь одним-двумя трансферами из-за финансовых правил, связанных с юридической волокитой из-за приобретения акций клуба компанией INEOS.

Шупо-Мотинг, Вернер и Гирасси - главные кандидаты на роль нападающего «МЮ». Но если первые два могут перейти в клуб на правах аренду, то подписание звезды «Штутгарта» возможно только на постоянной основе.

Позиция «Баварии» остается неизвестной.