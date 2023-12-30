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Более 70 игр в 2023 году: 3 невероятных показателя подчеркивают важность Бруну для «МЮ»

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Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Бруну Фернандеш был назначен капитаном «Манчестер Юнайтед» в преддверии этого сезона. Хотя «красные дьяволы» стартовали не лучшим образом, Бруну оправдывает доверие тренера.  

29-летний игрок является единственным игроком среди европейской элиты, сыгравшим более 70 игр в 2023 году, и единственным, кто провел более 6000 минут за этот календарный год.

Антонио Рюдигер из «Реала» занимает второе место с 5514 минутами и 67 играми.

Фернандеш выступал за свой клуб в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Кубке Англии и Кубке лиги.

На международном уровне он постоянно играл за Португалию в отборочной кампании Евро-2024.

 

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