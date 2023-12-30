Без Онана, но зато пять полевых игроков вернутся в строй. Как может выглядеть состав «МЮ» в январе?

2024 год для «Манчестер Юнайтед» начнется с хороших новостей, ведь ужасный кризис травм в клубе, похоже, близок к завершению.

На пресс-конференции перед матчем с «Ноттингем Форест» Эрик тен Хаг объявил, что аж пять игроков в скором времени вернутся в состав.

«Мы ожидаем, что многие игроки вернутся в середине января: Мэйсон [Маунт], Каземиро, [Лисандро] Мартинес, [Тирелл] Маласиа, и, конечно, ждем Харри Магуайра. Мы очень оптимистичны. Когда игроки вернутся в январе, у нас будет будто пять или шесть новых подписаний».

Судя по его словам, состав «красных дьяволов» серьезно пополнится в ближайшие недели. Возможно, в матче с «Тоттенхэмом», который состоится 14 января, фанаты вновь смогут увидеть тех, кого уже заждались.

При этом «Манчестер Юнайтед» останется без Андре Онана и Софьяна Амрабата почти на весь январь, так как их обоих вызвали в сборные для участия в Кубке африканских наций.

Итак, вот как мог бы выглядеть усиленный состав «Манчестер Юнайтед» в январе, когда игроки вернутся после восстановления.

Как думаете, пойдут результаты команды Тен Хага в гору?