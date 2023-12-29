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Нуну Эшпириту Санту высоко оценивает одного игрока «МЮ». Даже назвал его «одним из лучших в Премьер-лиге»

Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту считает, что встреча с «Манчестер Юнайтед» не будет для его команды легкой прогулкой. Особенно он выделил одного игрока «красных дьяволов»:

«Я не хочу говорить слишком много, но он определенно один из лучших игроков в Премьер-лиге. В нем очень силен соревновательный дух.

Может быть, некоторые ребята из СМИ критикуют его, но его воля к победе во время игры — это то, что, я думаю, должно быть у всех профессионалов своего дела. Постоянное желание побеждать делает нас лучше и дает нам расти».

Бруну действительно играет важнейшую роль в команде, он является движущей силой атаки  «Юнайтед». Португалец был одним из лучших игроков в матче против «Астон Виллы» в Boxing Day, который завершился волевой победой «красных дьяволов» (3:2). Он поучаствовал во всех трех голах, забитых его командой.

2 комментария
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Бруно топчег. Любой тренер хотел бы себе этого трудягу и мастера
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Настоящий лидер должен быть как Бруно респект капитану.
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