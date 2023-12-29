Нуну Эшпириту Санту высоко оценивает одного игрока «МЮ». Даже назвал его «одним из лучших в Премьер-лиге»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту считает, что встреча с «Манчестер Юнайтед» не будет для его команды легкой прогулкой. Особенно он выделил одного игрока «красных дьяволов»:

«Я не хочу говорить слишком много, но он определенно один из лучших игроков в Премьер-лиге. В нем очень силен соревновательный дух.

Может быть, некоторые ребята из СМИ критикуют его, но его воля к победе во время игры — это то, что, я думаю, должно быть у всех профессионалов своего дела. Постоянное желание побеждать делает нас лучше и дает нам расти».

Бруну действительно играет важнейшую роль в команде, он является движущей силой атаки «Юнайтед». Португалец был одним из лучших игроков в матче против «Астон Виллы» в Boxing Day, который завершился волевой победой «красных дьяволов» (3:2). Он поучаствовал во всех трех голах, забитых его командой.