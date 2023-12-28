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Конец проблемам? Тен Хаг подтвердил, что в следующем месяце в строй вернутся пять игроков «Ман Юнайтед»

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После поражения «МЮ» от «Вест Хэма» Тен Хаг говорил, что «красные дьяволы» улучшат свой футбол, когда опустеет командный лазарет: «Сейчас мы недорабатываем. На это есть причины, у нас много травм, поэтому команде будет лучше, когда травмированные вернутся».

По словам тренера, ждать осталось недолго. Сразу пятеро игроков «Манчестер Юнайтед» близки к возвращению на поле.

Тен Хаг поделился новостями о состоянии травмированных футболистов в беседе с Manchester Evening News:

«На матч с «Ноттингем Форест» выйдет тот же состав, что и на игру с «Астон Виллой». В середине января мы ожидаем возвращения многих игроков. Мэйсон [Маунт], Каземиро, [Лисандро] Мартинес, [Тирелл] Маласиа, конечно, также ожидаем возвращения Харри Магуайра. Мы ожидаем, что многие игроки вернутся в январе».

Встреча с «Ноттингем Форест» станет для «Ман Юнайтед» последней игрой в 2023 году. Матч 20-го тура Премьер-лиги назначен на 30 декабря.

Как думаете, возвращение травмированных футболистов в строй способно кардинально изменить игру «красных дьяволов»?

2 комментария
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Удачи Тен Хагу! У него все получится.
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Быстрее бы вернулись Лисандро и Каземиро. Не хватает таких лидеров на поле
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