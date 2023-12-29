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Замена Тен Хагу? «Бирмингем» в ближайшее время может расстаться с Руни

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Третья попытка Уэйна стала не очень успешной.

«Бирмингем» испытывает сложности в Чемпионшипе и, по некоторым данным, клуб рассматривает возможность смены тренера.

Уэйн Руни возглавил команду в октябре, и этот шаг вызвал много вопросов. Предыдущий тренер после 11 туров шел с «Бирмингемом» на шестом месте, одержав в турнире пять побед. Однако его практически полуторогодовое нахождение у руля резко оборвалось.

Руни сразу дали многообещающий контракт на три с половиной года. За 13 матчей с Уэйном в качестве тренера команда одержала всего две победы. Сейчас «Бирмингем» 19-й, всего в 7 очках от зоны вылета.

The Mirror сообщает, что клуб уже ищет варианты потенциальной замены. The Sun утверждает, что заменить легенду «МЮ» может Стив Купер, которого недавно уволили из «Ноттингем Форест».

Важно, что «Бирмингем» не собирается увольнять Уэйна Руни немедленно. Однако похоже, что кредит доверия к тренеру не безграничен и может закончиться после ближайших матчей.

В «Манчестер Юнайтед» ситуация явно лучше, чем в «Бирмингеме», но стул под Эриком тен Хагом, по данным некоторых СМИ, пошатывается, хотя официальные лица заявляют об обратном.

2 комментария
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Надо Руни пригласить тренеровать МЮ . А после него уже звать легенду клуба Швайнштайгера
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Ответ Axs Men
Надо Руни пригласить тренеровать МЮ . А после него уже звать легенду клуба Швайнштайгера
А Харгривз?
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