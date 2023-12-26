Эрик тен Хаг поздравил Бруну Фернандеша после тяжелейшего матча с «Астон Виллой»

После финального свистка в матче с «Астон Виллой», который завершился победой «МЮ» со счетом 3:2 болельщики заметили Бруну Фернандеша и Эрика тен Хага за разговором в туннеле.

Бруну, а также Тен Хэг в этом сезоне подверглись критике из-за наших плохих результатов команды.

Однако на этот раз Тен Хэг, разговаривая с капитаном, широко улыбался. Босс явно сказал Бруну несколько словами ободрения.

Напомним, что пока «красные дьяволы» занимают шестую строчку в АПЛ.

А как вы оцениваете игру Бруну в матче с «Астон Виллой»?