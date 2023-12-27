«Как нападающий, он должен забивать». Фернандеш честно сказал, что ждет от Хейлунда большего

В беседе с журналистами после волевой победы над «Астон Виллой», Бруну Фернандеш признал, что Расмусу Хейлунду нужно демонстрировать большую результативность.

«Нам это [голы] действительно нужно. Как нападающий, он должен забивать. Мы хотим, чтобы наши нападающие были уверены в том, что могут забивать все больше голов.

Он знает, что всегда будет под давлением. Он играет за один из крупнейших клубов в мире, и к этому нужно привыкнуть. Надеюсь, у него все еще впереди, потому что нам действительно нужно, чтобы он забивал голы, как и каждый нападающий в команде».

Хейлунд впервые забил в Премьер-лиге в матче против «Астон Виллы» (3:2), его безголевая серия длилась аж 14 игр. Именно его удар принес «Манчестер Юнайтед» такие важные 3 очка после 4 матчей без побед.