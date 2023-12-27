📸 Онана ярко отпраздновал голы Гарначо и Хейлунда в ворота «Виллы». К Расмусу голкипер бежал через все поле
К 26-й минуте матча против «Астон Виллы» «Манчестер Юнайтед» летел со счетом 0:2. Если бы подопечные Тен Хага не смогли забить до финального свистка, игра превратилась бы в клубный антирекорд – пять матчей без голов.
Спасать «дьяволов» взялся Гарначо. Гол аргентинца на 48-й минуте был отменен из-за офсайда. На это Алехандро ответил еще двумя мячами – на 59-й и 71-й минутах. Когда Гарначо сравнял счет, Онана в своей штрафной начал радостно кричать и прыгать.
А на 82-й минуте забил Хейлунд, снимая с себя безголевое проклятие Премьер-лиги. Победный гол «МЮ» Онана не смог праздновать в одиночестве. Голкипер устроил спринт через все поле к штрафной соперника.
Одному фанату удалось запечатлеть забег Андре.
Обняв Расмуса, камерунец поспешил вернуться в свою вратарскую.
И еще немного эмоций.
Хейлунд забил свой первый гол в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в последних пяти матчах команды. Впереди у подопечных Тен Хага встреча с «Ноттингем Форрест» – это будет последний матч «дьяволов» в уходящем году.
Какие эмоции остались у вас от игры с «Виллой»?