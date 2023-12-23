«Ман Юнайтед» не забивает в четырех матчах подряд. Тен Хаг назвал шестерых игроков, способных прервать эту серию

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2. Это уже четвертый матч подряд, в котором подопечные Тен Хага не могут забить. «Дьяволы» не смогли распечатать ворота «Борнмута», «Баварии», «Ливерпуля» и, наконец, «Вест Хэма».

Серия из четырех безголевых матчей для «Юнайтед» – повторение антирекорда клуба. В ноябре 1992 года «дьяволы» под руководством Фергюсона тоже не могли отличиться в четырех матчах подряд.

Когда у Тен Хага спросили, беспокоит ли его голевая засуха команды, тренер заявил, что в составе есть футболисты, способные прервать безголевую серию. Слова голландца передает Manchester Evening News:

«У нас есть проблемы, у нас было много поражений, много травм и так далее. Но наши футболисты достаточно хороши, чтобы выиграть матч. Речь также идет о том, чтобы попасть в штрафную, убедиться, что ты там, убедиться, что у тебя есть готовность быть терпеливым и забить гол.

Я знаю, что Рэшфорд может забить гол, Хейлунд может забить гол, Антони может забить гол, Гарначо может забить гол, Бруну может забить гол, Скотт Мактоминей может забить гол. Так что у нас в команде есть люди, которые могут забивать и с игры, и со стандартов».

У Маркуса в этом сезоне – 22 игры и всего 2 гола. Хейлунд забивает исключительно в Лиге чемпионов – на его счету 5 мячей. А вот в АПЛ у датчанина пока ни голов, ни ассистов нет. В Премьер-лиге лучшим бомбардиром «МЮ» является Мактоминей, он забил 5 мячей.

Впереди у «Ман Юнайтед» матчи против «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест».

Прервет ли команды безголевую серию?