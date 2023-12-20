Стало известно, в каком случае «Челси» получит бонусы за трансфер Маунта. Один вопрос - кто до этого додумался? 🤯

Мэйсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» за £55 млн. Однако трансфер предполагает и возможные бонусы, в случает выполнения некоторых условий контракта.

По данным The Athletic, «красные дьяволы» должны выплачивать «Челси» по £1 млн каждый сезон, в котором Маунт проводит больше 70% игр, если клуб выигрывает трофей. Напомним, что игрок заключил с «МЮ» пятилетний контракт.

Как вы заметили, «Юнайтед» далек от победы в АПЛ, поэтому маловероятно, что «Челси» стоит ждать в бонусы в конце сезона.

«Играет на руку» «МЮ» и травматичность англичанина, который пропустил большой отрезок из-за травм.

Как думаете, зачем прописывать в контракте практически невыполнимые условия? Особенно, если не забывать о скромной награде в £1 млн.