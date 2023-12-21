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Онана, вероятно, все-таки поедет на Кубок Африки. Он мог отказаться из-за боязни потерять место в «МЮ»

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Пропустит около месяца.

По словам Фабрицио Романо, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана все-таки покинет клуб для участия в Кубке Африки.

Вратарь решил сыграть за сборную Камеруна, в которую не так давно вернулся после конфликта. Ранее предполагалось, что 27-летний игрок может пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на клубе, в котором у него складывается не все гладко.

Среди причин также называлась боязнь потерять место в основе. Второй вратарь «Юнайтед» Алтай Байындыр все еще не дебютировал за клуб, но очень ждет этой возможности.

Кубок Африки продлится с 13 января по 11 февраля, а это значит, что «красные дьяволы» могут остаться без основного вратаря более чем на месяц.

1 комментарий
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Пусть едет, интересно будет посмотреть на игру турка.
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