Онана, вероятно, все-таки поедет на Кубок Африки. Он мог отказаться из-за боязни потерять место в «МЮ»
Пропустит около месяца.
По словам Фабрицио Романо, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана все-таки покинет клуб для участия в Кубке Африки.
Вратарь решил сыграть за сборную Камеруна, в которую не так давно вернулся после конфликта. Ранее предполагалось, что 27-летний игрок может пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на клубе, в котором у него складывается не все гладко.
Среди причин также называлась боязнь потерять место в основе. Второй вратарь «Юнайтед» Алтай Байындыр все еще не дебютировал за клуб, но очень ждет этой возможности.
Кубок Африки продлится с 13 января по 11 февраля, а это значит, что «красные дьяволы» могут остаться без основного вратаря более чем на месяц.