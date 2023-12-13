Зидан может заменить Тен Хага в «МЮ». В прошлом Зинедин уже мог оказаться на «Олд Траффорд», но в другом амплуа

Сэр Алекс побоялся что-то менять.

После вылета из Лиги чемпионов позиции Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» покачнулись еще сильнее. Некоторое время в качестве потенциальной замены нидерландцу называют Зинедина Зидана, который сейчас находится без работы.

Это не первый случай, когда Зизу связывают с переездом на «Олд Траффорд».

В 2017 году экс-председатель совета директоров «Юнайтед» Мартин Эдвардс рассказал о том, почему «МЮ» упустил шанс привезти в АПЛ одного из самых звездных игроков своего времени.

«Когда Зидан играл за «Бордо», Лес Кершоу, главный скаут, сказал мне, что мы должны привезти его. И я рассказал об этом Алексу, − поведал официальному сайту «МЮ» Эдвардс. − Фергюсон ответил, что Эрик [Кантона] тоже говорил ему про Зинедина, но тогда тренер посчитал, что Зидан играет на той же позиции, что и Кантона».

«После инцидента на матче против «Кристал Пэлас» [В 1995 году Кантона атаковал болельщика и получил дисквалификацию на 8 месяцев] он почувствовал, что если бы привел Зидана, это могло бы повлиять на Эрика. Потому он сделал выбор в пользу Кантона».

Кто знает, может теперь Зинедин Зидан все-таки приедет в Манчестер. Правда, уже в другом качестве.