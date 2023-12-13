United Tweets
Блог

Зидан может заменить Тен Хага в «МЮ». В прошлом Зинедин уже мог оказаться на «Олд Траффорд», но в другом амплуа

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Эрик Кантона Эрик Кантона
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Сэр Алекс побоялся что-то менять.

После вылета из Лиги чемпионов позиции Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» покачнулись еще сильнее. Некоторое время в качестве потенциальной замены нидерландцу называют Зинедина Зидана, который сейчас находится без работы.

Это не первый случай, когда Зизу связывают с переездом на «Олд Траффорд».

В 2017 году экс-председатель совета директоров «Юнайтед» Мартин Эдвардс рассказал о том, почему «МЮ» упустил шанс привезти в АПЛ одного из самых звездных игроков своего времени.

«Когда Зидан играл за «Бордо», Лес Кершоу, главный скаут, сказал мне, что мы должны привезти его. И я рассказал об этом Алексу, − поведал официальному сайту «МЮ» Эдвардс. − Фергюсон ответил, что Эрик [Кантона] тоже говорил ему про Зинедина, но тогда тренер посчитал, что Зидан играет на той же позиции, что и Кантона».

«После инцидента на матче против «Кристал Пэлас» [В 1995 году Кантона атаковал болельщика и получил дисквалификацию на 8 месяцев] он почувствовал, что если бы привел Зидана, это могло бы повлиять на Эрика. Потому он сделал выбор в пользу Кантона».

Кто знает, может теперь Зинедин Зидан все-таки приедет в Манчестер. Правда, уже в другом качестве.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зидан то может изменить, первым делом продаст весь неликвид, что шарлатан 7 Хаг набрал.
+1
0
+1
Зидан в АПЛ не пойдет, слишком большая конкуренция, а так конечно хотелось бы увидеть его в конкурентной лиги
0
0
0
Если придёт Зизу, то ему придётся начинать с нуля. Состав если не на 100% менять надо, то на 80 - 90 точно. Не говоря уже о постановке игры.
0
0
0
Не будет его в АПЛ, тем более в МЮ.
0
0
0
Ответ Роман
Зидан то может изменить, первым делом продаст весь неликвид, что шарлатан 7 Хаг набрал.
Только за продажу получат гораздо меньше, чем заплатили
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий