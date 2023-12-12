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«Они идут по тому же пути, что и Погба»: Майкл Оуэн предостерег двух звезд «Манчестер Юнайтед»

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В интервью Premier League Betting Майкл Оуэн сказал: «Мне трудно выделить кого-то из игроков «Манчестер Юнайтед». С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел, мне сложно назвать хотя бы одного игрока, который достиг определенного уровня и стал лучше».

«В прошлом мы видели, как Поль Погба и Анхель Ди Мария приезжали за огромными деньгами, а сейчас мы наблюдаем, как подобные вещи происходят с Маркусом Рэшфордом и Мэйсоном Маунтом. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить хотя бы одного игрока, который бы прогрессировал в клубе».

«Рэшфорд провел несколько интересных лет в «Манчестер Юнайтед». Временами он показывал отличный футбол, но были и менее удачные сезоны. Мы думали, что в прошлом сезоне он пришел в норму и вернулся к своей лучшей форме, но этот сезон складывается пока не так хорошо...».

Кампания 2023/24 стала полной катастрофой как для Маунта, так и для Рэшфорда, поскольку оба игрока больше не входят даже в стартовый состав Эрика тен Хага.

Маунту не удалось оправдать даже треть своей стоимости – за трансфер игрока «МЮ» отдал 60 миллионов фунтов, в то время как Рэшфорд вернулся к своему обычному нестабильному состоянию.

1 комментарий
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все игроки которые приходят в МЮ только из за денег может быть некоторые приходят играть за клуб но очень редко
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