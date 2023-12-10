«С этим согласна вся раздевалка»: Бруну Фернандеш извинился за поражение «Борнмуту» и назвал проблему «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси», но уже в следующем матче со счетом 0:3 уступил «Борнмуту». Бруну Фернандеш извинился перед фанатами «дьяволов» за болезненное поражение:

«Прошу прощения за такое выступление, это было неприемлемо. В раздевалке все согласны с тем, что игра была не на нашем уровне, и мы должны выступать намного лучше. Когда мы побеждаем, то не можем повторить этот результат в следующем матче.

Не знаю, может, это недостаток концентрации или сосредоточенности, но мы должны разобраться с этим. После побед мы должны добиться той последовательности, с которой выигрываем, в следующих встречах. Даже если уступаем, мы должны добиваться результата».

«В прошлом сезоне мы без конца повторяли, что «Олд Траффорд» – наша крепость. А теперь нам трудно добиваться результатов и на выезде, и дома – каждый раз мы недостаточно последовательны. Мы должны это исправить, ведь у нас такая хорошая команда. Мы должны побеждать, должны хотеть большего», – заключил португалец.

В игре с «Борнмутом» Бруну получил желтую. Он пропустит встречу с «Ливерпулем» в 17-м туре АПЛ из-за перебора карточек.

Впереди у «Юнайтед» матч Лиги чемпионов против «Баварии». Чтобы выйти в плей-офф турнира, «дьяволам» нужно обыграть мюнхенцев и надеяться на ничью в матче «Копенгагена» и «Галатасарая».

Как вам вердикт Фернандеша?