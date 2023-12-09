«Все было недостаточно хорошо». Фернандеш не сдерживал разочарования после поражения от «Борнмута»

Тяжелый сезон для «дьяволов».

Результаты «Манчестер Юнайтед» продолжают напоминать американские горки. После победы над «Челси» (2:1) манкунианцы разгромно проиграли «Борнмуту» со счетом 0:3.

После матча Бруну Фернандеш максимально откровенно рассказал о впечатлениях от игры своей команды.

«Сегодня мы не дотягивали во многих вещах, и поэтому мы не получили очки сегодня. По сравнению с прошлой игрой все было на уровень ниже. Если думать, что будет легко против такой команды, как «Борнмут», которые действительно агрессивны, идут вперед и прессингуют, то результат будет таким.

Все было недостаточно хорошо: креативность, движения, скорость. Большую часть времени в штрафной было слишком мало игроков, хотя в прошлой игре все было по-другому и все хотели забивать голы.

Эта игра, как я уже сказал, была неудовлетворительной. Нам просто не хватает последовательности, а это очень важно в футболе. Очень важно быть стабильными и выигрывать в каждой игре, но мы этого не делаем».

Фернандеш, пожалуй, был одним из игроков «Манчестер Юнайтед», который, несмотря на результат, качественно выложился — он создал множество голевых моментов. Однако реализация подкачала, и, что еще хуже, Бруну получил пятую желтую и теперь пропустит следующую игру Премьер-лиги против «Ливерпуля».