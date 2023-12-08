Почему Бруну Фернандеш пропустит игру с «Ливерпулем» после желтой карточки с «Борнмутом»

Бруну Фернандеш не смог помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с "Борнмутом" (0:3).

Португальский полузащитник создал много моментов, но реализовать их так и не удалось никому.

Фернандеш расстраивался по ходу игры и в итоге получил предупреждение во втором тайме.

Рефери показал ему желтую карточку за эмоции и споры. Это предупреждение означает, что он пропустит игру против «Ливерпуля» на следующей неделе.

Эо была пятая желтая карточка Бруну в сезоне 23/24. Правила гласят, что любой игрок, набравший 5 желтых, должен будет отбыть дисквалификацию на одну игру.

Эрику тен Хагу придется строить планы на игру с «Ливерпулем» без капитана, которому он доверяет.