Андре Онана может пропустить Кубок африканских наций, чтобы спасти карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Андре Онана понимает, что начало его пути в «Манчестер Юнайтед» было далеко не идеальным.

По данным Guardian, 27-летний вратарь готов принять решение и пропустить Кубок африканских наций в следующем году.

Камерун обеспечил себе место в турнире, который пройдет с 13 января по 11 февраля, но Онана считает, что может потерять место основного вратаря «красных дьяволов», если уйдет на месяц прямо в середине своего первого сезона.