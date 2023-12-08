United Tweets
Блог

Андре Онана может пропустить Кубок африканских наций, чтобы спасти карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Клубы Клубы
Андре Онана Андре Онана
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Андре Онана понимает, что начало его пути в «Манчестер Юнайтед» было далеко не идеальным.

По данным Guardian, 27-летний вратарь готов принять решение и пропустить Кубок африканских наций в следующем году.

Камерун обеспечил себе место в турнире, который пройдет с 13 января по 11 февраля, но Онана считает, что может потерять место основного вратаря «красных дьяволов», если уйдет на месяц прямо в середине своего первого сезона.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даже и не знаю что сказать, а может не стоит пропускать и мы в деле увидим турка? Или же останется и действительно спасет так сказать свою карьеру и все будут говорить «как же хорошо что он не поехал» и он станет настоящим героем🤔
+1
0
+1
Да не, пускай едет.
+1
0
+1
хет-трик еще раз пустит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий