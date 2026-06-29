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  4. Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»

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Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»
Анчелотти объяснил, почему Неймар не сыграл с Японией.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на поле в матче с Японией.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Габриэла Мартинелли на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Неймар провел всю игру в запасе – на этом чемпионате мира форвард «Сантоса» сыграл лишь в матче с Шотландией (3:0), выйдя на замену на 76-й минуте.

«Мы берегли Неймара для экстра-таймов. Я говорил с ним, он мог выйти на замену на 60-й или 65-й минуте. Мы сравняли счет, и я решил не менять структуру игры, потому что команда контролировала матч.

У нас много ресурсов как на поле, так и на скамейке запасных, и это хорошо, что игроки индивидуально сильны. Мы должны ценить это. Очень ответственный матч. Япония – непростая команда, очень организованная», – сказал Анчелотти.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
logoСборная Бразилии по футболу
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logoСборная Японии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
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Комментарии

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Забыл переключить трансляцию и попал на Черданцева и Орзул.

Такое чувство, что она третий день на кокосе😂 несет несвязную пургу , перебивает , дергается. Ну а Георгий в своем стиле: у бразильцев в топ клубе играют только Винисиус и Алиссон)))
ОтветСимбад Мореход
Забыл переключить трансляцию и попал на Черданцева и Орзул. Такое чувство, что она третий день на кокосе😂 несет несвязную пургу , перебивает , дергается. Ну а Георгий в своем стиле: у бразильцев в топ клубе играют только Винисиус и Алиссон)))
Черданцев, конечно, клоун. Столько ошибок допускает во время матча, что слушать противно. Путает всё на свете.
ОтветСимбад Мореход
Забыл переключить трансляцию и попал на Черданцева и Орзул. Такое чувство, что она третий день на кокосе😂 несет несвязную пургу , перебивает , дергается. Ну а Георгий в своем стиле: у бразильцев в топ клубе играют только Винисиус и Алиссон)))
Орзул самая отбитая, и это при том, что ведет себя как девушка лёгкого поведения, считающая себя умнее других, не понимаю за какие заслуги ее держат на телеканале, хотя, понимаю...
Боже, ему теперь и оправдываться приходится после каждой игры, где он это чудо не выпустил.
ОтветИван Лапин
Боже, ему теперь и оправдываться приходится после каждой игры, где он это чудо не выпустил.
Так он реально хотел его выпускать, неймар разминался в начале второго тайма
Ответtop rofler eu
Так он реально хотел его выпускать, неймар разминался в начале второго тайма
тут момент что если бразилы проиграли в итоге, а неймар не вышел, то всю вину на это перекладывали, мол неймар не сыграл)
Папа Карло шарит - против такой Японии реально нужен был контроль. Молодцы, но Жога Бониты не хватает, праздника в игре нет, а жаль)
Ответ2z24qrghg6
Папа Карло шарит - против такой Японии реально нужен был контроль. Молодцы, но Жога Бониты не хватает, праздника в игре нет, а жаль)
тяжело показывать жогу бониту когда автобус стоит, причем дисциплинированный с подстраховками. вини один раз показал, но дальше еще более плотная опека пошла
Ответ2z24qrghg6
Папа Карло шарит - против такой Японии реально нужен был контроль. Молодцы, но Жога Бониты не хватает, праздника в игре нет, а жаль)
А ещё танцев после голов всей командой
Картежника джокером оставил))
Что с Пакета и Каземиро?
Перевод: повезло, что сравняли, я уже даже доверился любителю бабушкиных пирожков, Эндрику :)))
А так, втянули японцев на 15-20 минут второго тайма в хаос, а затем японцы просто не сдюжили всю игру ровненько провести.
А представьте если Карло Анчелотти точно так же на фарте как с Реалом в 2022 и 2024 году выигрывал ЛЧ так же выиграет ЧМ . Тем более эта победа должна их ещё больше сплотить и смотивировать, пройти японцев всегда дорогого стоит. С Германией если они не опозорятся с Парагваем будет очень интересный матч, немцы тоже не сказать хороши, 50 на 50. Бразилия 🇧🇷 Германия 🇩🇪 всегда интересно, есть 2:0 финала чм2002, и есть 1:7 на домашнем мундиале. Вообщем интриги достаточно будет !
ОтветВладимир Владимирович
А представьте если Карло Анчелотти точно так же на фарте как с Реалом в 2022 и 2024 году выигрывал ЛЧ так же выиграет ЧМ . Тем более эта победа должна их ещё больше сплотить и смотивировать, пройти японцев всегда дорогого стоит. С Германией если они не опозорятся с Парагваем будет очень интересный матч, немцы тоже не сказать хороши, 50 на 50. Бразилия 🇧🇷 Германия 🇩🇪 всегда интересно, есть 2:0 финала чм2002, и есть 1:7 на домашнем мундиале. Вообщем интриги достаточно будет !
Германия на Францию выходит, Бразилия с Норвегией/Кот-д’Ивуаром
ОтветВладимир Владимирович
А представьте если Карло Анчелотти точно так же на фарте как с Реалом в 2022 и 2024 году выигрывал ЛЧ так же выиграет ЧМ . Тем более эта победа должна их ещё больше сплотить и смотивировать, пройти японцев всегда дорогого стоит. С Германией если они не опозорятся с Парагваем будет очень интересный матч, немцы тоже не сказать хороши, 50 на 50. Бразилия 🇧🇷 Германия 🇩🇪 всегда интересно, есть 2:0 финала чм2002, и есть 1:7 на домашнем мундиале. Вообщем интриги достаточно будет !
Матч Германия - Бразилия? Максимум в финале? Или я не совсем уловил ваше сообщение?
Какое же бремя он на себя взвалил, под давлением широких масс вызвав ЭТО
Всё правильно, подтверждаю. В некоторых параллельных вселенных Неймар вышел в дополнительное время и засандалил победных красавцев. Могу это засвидетельствовать.
Анчелотти красавчик... сколько таких камбэков вытащил... и как себя невозмутимо при этом ведёт)) как будто всё так и должно быть)
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