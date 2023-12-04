United Tweets
Блог

«Есть положительные признаки»: Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков «МЮ»

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Джонни Эванс Джонни Эванс
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В преддверии матча с «Челси» Тен Хаг сообщил, что Джонни Эванс, Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен близки к возвращению в строй:

«Есть некоторые положительные признаки. Но они еще не вернулись к работе с остальной частью команды. Какой состав выйдет на матч с «Челси»? Примерно те же футболисты, что играли в предыдущем матче».

Также тренер подтвердил, что напряженный график некоторых игроков «Юнайтед» будет влиять на выбор стартового состава:

«Да, индивидуальные нагрузки будут учтены, но выбор у нас есть. Нам есть, из кого формировать состав. Это всегда отбор, игроки должны все время проявлять себя. Дело ведь не в том, что у нас нет здоровых футболистов. Я думаю, на каждый матч мы можем подбирать сильный состав».

Сейчас в лазарете «Манчестер Юнайтед» находятся семь игроков: Маласиа, Диалло, Маунт, Лича, Каземиро, Эриксен и Эванс.

Встреча «Юнайтед» и «Челси» назначена на 6 декабря.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вернитье прошлогоднего Кази и Мартинеса и всё будет отлично, в Рэши уже не верю
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий