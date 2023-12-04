«Есть положительные признаки»: Тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков «МЮ»

В преддверии матча с «Челси» Тен Хаг сообщил, что Джонни Эванс, Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен близки к возвращению в строй:

«Есть некоторые положительные признаки. Но они еще не вернулись к работе с остальной частью команды. Какой состав выйдет на матч с «Челси»? Примерно те же футболисты, что играли в предыдущем матче».

Также тренер подтвердил, что напряженный график некоторых игроков «Юнайтед» будет влиять на выбор стартового состава:

«Да, индивидуальные нагрузки будут учтены, но выбор у нас есть. Нам есть, из кого формировать состав. Это всегда отбор, игроки должны все время проявлять себя. Дело ведь не в том, что у нас нет здоровых футболистов. Я думаю, на каждый матч мы можем подбирать сильный состав».

Сейчас в лазарете «Манчестер Юнайтед» находятся семь игроков: Маласиа, Диалло, Маунт, Лича, Каземиро, Эриксен и Эванс.

Встреча «Юнайтед» и «Челси» назначена на 6 декабря.